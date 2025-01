Una tipa come me: Anna racconta i suoi up & down nel nuovo singolo

Anna – Una tipa come me: testo, significato del nuovo estratto dall’ultimo album della Baddie della musica italiana.

L’artista femminile più ascoltata e certificata del 2024 torna con un nuovo singolo. Da venerdì 17 gennaio, Anna lancia in radio il singolo Una tipa come me, brano estratto dall’album tre volte disco di platino Vera Baddie. La canzone, già certificata Oro, è uno dei brani più amati dai fan e virale su TikTok.

Nel 2024, Anna è stata l’artista femminile con più copie vendute in Italia: 41 dischi di platino, 9 dischi d’oro e oltre 7,5 miliardi di stream. Vera Baddie è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione nella classifica FIMI/GFK, consolidando Anna come una delle figure più influenti del panorama musicale.

Premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno”, l’artista riceverà anche il riconoscimento “Global Force” ai Billboard Women in Music Awards il prossimo 29 marzo a Los Angeles.

Anna: IL SIGNIFICATO DI UNA TIPA COME ME

Con Una tipa come me, Anna racconta gli “alti” e i “bassi” del nostro quotidiano, accettando le imperfezioni caratteriali:



“Io non cambierò comunque, farò sempre su e giù. Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down.”

Scritta a Los Angeles, la canzone affronta il tema dell’accettazione emotiva e invita a superare i vincoli che i difetti personali possono creare. Come dichiarato dall’artista:



“Sono molto affezionata a questo pezzo, perché ha delle sonorità che non ho mai esplorato.”

Il brano è stato prodotto da una squadra di livello internazionale composta da Westen Weiss (Post Malone, A$AP Rocky), Mac Sutphin (Lil Yachty, Wiz Khalifa) e Matt Cohn, produttore multiplatino e vincitore di 2 Grammy Awards (The Weeknd, SZA, Charli XCX).

Vera Baddie Tour : il calendario delle date

Quest’autunno, Anna partirà per il suo primo tour nei palasport, organizzato da NEXT SHOW e Vivo Concerti. Un evento che celebra il successo di Vera Baddie, il terzo album più venduto del 2024 e il primo di un’artista donna.

Queste le date del tour:

16 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical (SOLD OUT)

– Mantova, PalaUnical (SOLD OUT) 22 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

– Milano, Unipol Forum (SOLD OUT) 23 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

– Milano, Unipol Forum (SOLD OUT) 24 novembre 2025 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 26 novembre 2025 – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 28 novembre 2025 – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 30 novembre 2025 – Napoli, Palapartenope

– Napoli, Palapartenope 2 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)

– Padova, Kioene Arena (SOLD OUT) 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

ANNA UNA TIPA COME ME TESTO E AUDIO

Yeah

Quando sono come il mare mosso

Non mi stare addosso, non provare a calmarmi

Voglio solo che non molli l’osso

E pure ad ogni costo tu continui ad amarmi

Baby, è come una tempesta a cielo blu

Mi rovino il mood solo per dei piccoli sbagli

Ma tu, tease and love me, ah, tu, I’m so lonely

Il mio umore va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Una tipa come me

Va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù, giù

Che non sa come uscirne

Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down

Faccio su, poi giù, poi la mia testa è in burnout

So-Solo mamma mi capisce

Questo uomo ci prova, ma non resiste

E io mi odio sempre per come lo tratto

Ho lo sguardo assente, rispondo di scatto

Ma lui non ci può fare nulla

C’è una vera giungla dentro la testa mia

Mi chiede cosa mi turba

Partono le urla ed è tutta colpa mia

Il dolore mio lo canto, lo sto sfogando

Le vere bad bitches piangono

Sta-sta-sta-stavo sola in un angolo

Mo-mo mi stanno cercando

Ma non mi troveranno mai

Io non sarò mai una sconosciuta di cui tu non ti ricorderai

Lascio un segno dentro la tua life

Il mio umore va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Una tipa come me

Va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù, giù

E non sa come uscirne

Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down

Faccio su, poi giù, poi la mia testa è in burnout

Io sono bulletproof, I don’t fuck with you

Come te lo devo dire, my baby?

Perché detecto le vibes, detecto le lies

E tu me le vuoi dire, my baby

Sono una señorita che parla di vita

Non solo dirle come c’è riuscita

Dico cose in faccia come una tipa cattiva

Però ho un lato dolce come una caramellina

Io switcho, ritorno sweet, poi ti disfo

Se faccio qualcosa, poco dopo poi la disfo

Oh, fuck, devo fare il disco

Oh, my God, e se poi non mi capiscono?

Io non cambierò comunque, farò sempre su e giù

Su e giù fino a quando non ti stancherai di me

Prima sono dura, poco dopo fragile

Io non ho paura, però non è facile

Fare su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù

Una tipa come me

Va su, poi giù, poi, poi su, poi giù, giù, giù

E non sa come uscirne

Resta qua pure quando il mio umore va down, down, down

Faccio su, poi giù, poi la mia testa è in burnout, yeah