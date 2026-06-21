Settimana 26 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 10 giugno 2026 firmate da Alvise Salerno.
- Andrea Ciaramella – Cara Mamma feat. Luigi Vece (Tilt Corporate/Tilt Music Production)
- Adriana Vita – Burrata
- Isma Dewill – SAHRI DIALI
- Over-J – Disgraziato Blues (Sonos Music Records)
- TalASH & RISE – Balla balla balla balla (Autoprodotto)
- HOODYSKIM – WAO (La Crème Records)
- Marta Emme – PANICO
- Riccardo Bianchini – Chi sei tu
- Mona Grant – Lucida
- Alberto Scerbo – Brilla il sole (autoprodotto)
- BASICO – sei sei
- Carlotta Ceraudo – Le vostre confidenze ad alta voce
- Fratelli Katano – Allora è overo!?
- Maurizio Vizzino – Un altro modo per chiamarmi artista (Free Club Factory)
- MICHELE VEZZARO, STEFANO TRAINITO – Brasilia (CNI)
- Nervi – Tra le spine e i serpai (Pioggia Rossa Dischi)
- SanaNasciari – Pop Articolare
- Tommy Kuti feat. Amill Leonardo – Tiki Taka
- World Goes Round – Too much love will kill You (Viper Records)
★ I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
|Artista
|Titolo
|The Rolling Stones
|Jealous Lover
Universal Music Italia / EMI Records Italy
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 3 luglio 2026
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