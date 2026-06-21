22 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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22 Giugno 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 26 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 26 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 26 giugno.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 26 2026 Radio Date
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Settimana 26 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 10 giugno 2026 firmate da Alvise Salerno.
DOMENICA 21 GIUGNO 2026

 

  • Andrea Ciaramella – Cara Mamma feat. Luigi Vece (Tilt Corporate/Tilt Music Production)
lunedì 22 giugno 2026

 

  • Adriana Vita – Burrata
  • Isma Dewill – SAHRI DIALI
  • Over-J – Disgraziato Blues (Sonos Music Records)
  • TalASH & RISE – Balla balla balla balla (Autoprodotto)
martedì 23 giugno 2026

 

  • HOODYSKIM – WAO (La Crème Records)
mercoledì 24 giugno 2026

 

  • Marta Emme – PANICO
  • Riccardo Bianchini – Chi sei tu
giovedì 25 giugno 2026

 

  • Mona Grant – Lucida
venerdì 26 giugno 2026

 

  • Alberto Scerbo – Brilla il sole (autoprodotto)
  • BASICO – sei sei
  • Carlotta Ceraudo – Le vostre confidenze ad alta voce
  • Fratelli Katano – Allora è overo!?
  • Maurizio Vizzino – Un altro modo per chiamarmi artista (Free Club Factory)
  • MICHELE VEZZARO, STEFANO TRAINITO – Brasilia (CNI)
  • Nervi – Tra le spine e i serpai (Pioggia Rossa Dischi)
  • SanaNasciari – Pop Articolare
  • Tommy Kuti feat. Amill Leonardo – Tiki Taka
  • World Goes Round – Too much love will kill You (Viper Records)

I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

Artista Titolo
The Rolling Stones Jealous Lover
Universal Music Italia / EMI Records Italy

 

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 3 luglio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 3 luglio utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
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All Music Italia

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