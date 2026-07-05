Settimana 28 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
sabato 4 luglio 2026
- Giuseppe Binetti – Mappa di Sangue (Reckless Records)
lunedì 6 luglio 2026
- Aurora Sebastiani – SALE (MUSICAMIA)
- Nikkou – Friday (Hopeland)
martedì 7 luglio 2026
- AlCe – YS Atlantide (Autoprodotto)
giovedì 9 luglio 2026
- sottovoce – hey, it’s ok (Mille Piccoli Cieli / Altafonte Italia)
venerdì 10 luglio 2026
- Andrea Paci feat. Andrea Love – Kiss Me (Max Nikolaj & Gale 2026 Rework Radio) (Saifam Dance)
- Lorenzo Iuraca’ – 80 Nostalgia (Onda Dischi)
- MICHELE VEZZARO, STEFANO TRAINITO – Venezia, Pt. 1 (12 Minutes to Love) (CNI)
- Seltsam – GIORNATA DI MERDA (Honiro Label) ★
- Sofia Ara – BUIO LUCE (Dumba Dischi / Believe)
★ I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
|Artista
|Titolo
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 17 luglio 2026
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