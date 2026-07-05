6 Luglio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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6 Luglio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 28 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 28 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 10 luglio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 28 2026 Radio Date
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Settimana 28 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le pagelle

sabato 4 luglio 2026

  • Giuseppe Binetti – Mappa di Sangue (Reckless Records)

lunedì 6 luglio 2026

  • Aurora Sebastiani – SALE (MUSICAMIA)
  • Nikkou – Friday (Hopeland)

martedì 7 luglio 2026

  • AlCe – YS Atlantide (Autoprodotto)

giovedì 9 luglio 2026

  • sottovoce – hey, it’s ok (Mille Piccoli Cieli / Altafonte Italia)

venerdì 10 luglio 2026

  • Andrea Paci feat. Andrea Love – Kiss Me (Max Nikolaj & Gale 2026 Rework Radio) (Saifam Dance)
  • Lorenzo Iuraca’ – 80 Nostalgia (Onda Dischi)
  • MICHELE VEZZARO, STEFANO TRAINITO – Venezia, Pt. 1 (12 Minutes to Love) (CNI)
  • Seltsam – GIORNATA DI MERDA (Honiro Label)
  • Sofia Ara – BUIO LUCE (Dumba Dischi / Believe)

I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

Artista Titolo

 

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 17 luglio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 17 luglio utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
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All Music Italia

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