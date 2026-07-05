Testo e significato di Giornata di merda, il nuovo singolo di Seltsam, in uscita venerdì 10 luglio per Honiro Label.

Dopo il percorso a Sanremo Giovani 2025 con Scusa mamma e il singolo Amico come va?, Seltsam torna con un brano che cambia registro rispetto alle sue pagine più intime e nostalgiche. Qui il tono è diretto e sfrontato, con l’ironia usata come reazione ai giorni storti.

Seltsam – Giornata di merda : il significato del brano

C’è chi affronta le giornate storte con il silenzio e chi sceglie di riderci sopra. Giornata di merda nasce da questa seconda strada: è lo sfogo istintivo contro tutto quando ogni cosa sembra andare nel verso sbagliato, ma dietro la rabbia c’è un messaggio semplice e universale, cioè che anche le giornate peggiori finiscono, e spesso il modo migliore per affrontarle è imparare a sorriderne.

Il brano è una fotografia di quei giorni in cui tutto sembra remare contro, e insieme un invito a non prendersi troppo sul serio, trovando nella leggerezza una forma di resistenza. La scrittura, immediata e senza filtri, tiene insieme emotività e sarcasmo: racconta la fragilità senza rinunciare alla voglia di reagire, e concede il diritto di sfogarsi trasformando la frustrazione in qualcosa di condivisibile.

A raccontare la genesi del pezzo è lo stesso Seltsam:

“Giornata di merda è nata in uno di quei giorni in cui sembra che qualsiasi cosa possa andare storta. Avevo bisogno di trasformare quella frustrazione in qualcosa che facesse sorridere prima di tutto me stesso. Credo che tutti, almeno una volta, abbiano avuto la sensazione di essere contro il mondo. Questa canzone è il mio modo di ricordare che va bene sfogarsi, imprecare e riderci sopra, perché alla fine anche le giornate peggiori passano.”

Il testo di Giornata di merda

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Giornata di merda” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 10 luglio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Giornata di merda

Artista: Seltsam

Etichetta: Honiro Label

Seltsam, nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, romano classe 2001, aveva conquistato il pubblico più giovane con Scusa mamma, brano virale portato a Sanremo Giovani 2025. Con Giornata di merda continua a raccontare la quotidianità senza filtri, spostandola stavolta sul terreno dell’ironia.