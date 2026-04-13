13 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
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13 Aprile 2026

Seltsam, una lettera aperta e tanti ricordi: “Amico, come va?” – Intervista

Il brano è un messaggio senza tempo, dedicato a chi ha lasciato indietro una parte di sé, senza aver mai smesso di sentirla casa.

Interviste di Lorenza Ferraro
Seltsam presenta "Amico Come Va?" - Intervista
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Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 aprile per Honiro Label (distr. ADA Music Italy / Warner Music Italy), Amico Come Va? è il nuovo singolo di Seltsam (qui la nostra intervista a Sanremo) che, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2025 con il brano Scusa Mamma (qui testo e significato), torna a raccontare la quotidianità senza filtri, consolidando un racconto sincero e vicino al vissuto della sua generazione.

Amico, come va? non è una canzone, ma una domanda. Molto semplice, diretta. Una domanda ad un amico di sempre, che la crescita e le esigenze del futuro hanno portato lontano”, spiega Seltsam.

Poi, aggiunge: “È una domanda che racchiude tutta l’ineffabilità di anni di silenzi. O meglio: quel ‘vorrei dirti tante cose, ma sono talmente tante che non saprei da dove iniziare … Massì, mi manchi, torna a casa’”.

SELTSAM PRESENTA “MAMMAROMA”

Seltsam presenterà per la prima volta dal vivo Amico Come Va? il prossimo 21 maggio all’Alcazar Live di Roma, dove si terrà il suo primo e attesissimo live, MammaRoma, che non sarà solo un concerto, ma un grande abbraccio alla sua città.

MammaRoma, perché la prima volta a casa non si scorda mai. Perché, in fondo, senza mamma e senza Roma non sarei nulla della persona che sono. Perché, per ogni romano, mamma Roma è la prima vera mamma.

Per questo, oltre alle mie canzoni — quelle del cuore, come Vent’anni, Canteremo un Ritornello e Scusa Mamma, grazie alle quali la mia carriera sta raccogliendo questo piccolo fascio di luce — canterò I Giardini di Marzo, una canzone che, per molti motivi, con una sciarpa al collo e in una tribuna che mi ha cresciuto sin da piccolo, mi ha sempre fatto venire gli occhi lucidi”.

“AMICO COME VA?”, L’INTERVISTA A SELTSAM

Durante l’intervista Seltsam ci ha parlato di MammaRoma, del suo legame con la Capitale e del nuovo singolo Amico Come Va?. Una lettera aperta, intima e nostalgica, che racconta il legame tra due amici cresciuti insieme e poi divisi dalla vita.

Ed è così che, tra ricordi di adolescenza, luoghi che cambiano e sogni che prendono direzioni diverse, il brano si trasforma in un messaggio senza tempo, dedicato a chiunque abbia lasciato indietro una parte di sé, senza però aver mai smesso di sentirla casa.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Seltsam e per chiedere a chi avete al vostro fianco: Amico, come va?

SELTSAM, “AMICO COME VA?”: TESTO DEL BRANO

Caro amico ti ho scritto
Ero al solito posto
E giuro ti ho visto
Al nostro bar

Hanno stravolto tutto
Dalle scritte del cesso
Non c’è più il campetto
Che male fa

Ti ricordi a scuola
Al cambio dell’ora
E le gambe sbucciate
Le sento ancora
Fino a darmi noia
E la piazza strapiena

Ma giuro
Mi manca qualcosa
A me sembra vuota
Lì dalle tue parti com’è

Amico, come va?
Non ti sento da un po’
Ci ha divisi il futuro
E come va?
Tu lo sai, io lo so
Non ci cambia nessuno
Tu che tra noi due
Sei il più sveglio
Ora che sembra tutto meglio
Ma chissà
Come sarebbe casa
Fossi rimasto qua

Il tempo era fermo
Ma noi sognavamo di crescere
Adesso che tutto è diverso
Vorrei che tornassimo
A fare cazzate
Poi a stare male
Senza pensare
A ciò che sarà
Ora che siamo
Un pallone bucato
Dimenticato in macchina

E mi manca qualcosa
Non so neanche cosa
Vorrei solo parlarne con te

Amico, come va?
Non ti sento da un po’
Ci ha divisi il futuro
E come va?
Tu lo sai, io lo so
Non ci cambia nessuno
Tu che tra noi due
Sei il più sveglio
Ora che sembra tutto meglio
Ma chissà
Come sarebbe casa
Fossi rimasto

Quando abbiamo perso
5-0 ai campi scala
Quando tornavamo a casa
Sopra un’ambulanza
Eravamo stupidi
Ma a ripensarci ora
Quanto è stata bella
Questa maledetta storia

Amico, come va?
Non ti sento da un po’
Ci ha divisi il futuro
E come va?
Tu lo sai, io lo so
Non ci cambia nessuno
Tu che tra noi due
Sei il più sveglio
Ora che sembra tutto meglio
Ma chissà
Come sarebbe casa
Fossi rimasto qua

All Music Italia

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