Seltsam torna a Sanremo con “Scusa Mamma (più triste)”: “Non si smette mai di essere figli”

Dopo la finale di Sanremo Giovani 2025, l’artista si racconta tra fragilità, gratitudine e nuovi inizi

Seltsam intervista Scusa Mamma (Più Triste)
Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2025, Seltsam torna nella città dei fiori con Scusa Mamma (più triste), una nuova versione del brano che l’ha portato a un passo dal palco del Festival di Sanremo 2026.

Scusa Mamma (più triste) è tutta tua mamma mia. Nel silenzio, quando l’attenzione è altrove, ce l’ascoltiamo io e te, come avremmo dovuto fare fin dall’inizio. Grazie di avermi sostenuto in tutto questo percorso. Si chiude un cerchio, si apre un altro viaggio, che sono sicuro sarà ancora meglio”.

“SCUSA MAMMA (PIù TRISTE)”, L’INTERVISTA A SELTSAM

Ai nostri microfoni Seltsam ha raccontato com’è nata l’idea di pubblicare una versione più intima e spoglia di Scusa Mamma: via le luci, via le classifiche, via gli stream. Solo una canzone da dedicare alla madre, dopo l’abbraccio più importante vissuto la sera della finale di Sanremo Giovani 2025.

“Quella sera ho pianto tra le braccia di mamma e papà, perché penso che non si smetta mai di essere figli. Io, in quel momento, avevo proprio bisogno di tornare bambino. Ed è forse questa l’immagine più bella del mio Sanremo”.

Ma non è tutto! Tra emozione e ironia, Seltsam ci ha parlato anche dell’affetto ricevuto per le strade della città dei fiori, della sua “banda” e del suo podio ideale a Sanremo 2026.

A seguire la nostra video-intervista!

