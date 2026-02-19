Seltsam, dopo Sanremo Giovani arriva “Scusa mamma (più triste)”

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Sanremo Giovani 2025, dove è arrivato in finale, e il successo virale del suo brano sulle piattaforme social, Seltsam torna con una nuova versione, più intima e profonda, della sua Scusa mamma. L’artista, molto attivo anche come content creator (a gennaio ha rappresentato l’Italia ai TikTok Global Awards a Londra), ha annunciato l’uscita di Scusa mamma (più triste).

La versione acustica del brano sarà disponibile dal 25 febbraio per Honiro Label, con la produzione curata da Niagara e Wago.

seltsam “Più triste”: un abbraccio che diventa rifugio

In questo caso, l’accezione “più triste” va ben oltre la mera tristezza. Come spiegato, si tratta di un concetto più profondo, dentro cui si cela la nostalgia di un calore materno che comprende, assolve gli errori e guida le decisioni di un futuro che spaventa. Una versione acustica ed essenziale che amplifica un messaggio che ha già saputo risuonare nel cuore di milioni di italiani.

È lo stesso Seltsam a raccontare la nascita di questa nuova veste del brano:

“Dopo l’esibizione con ‘Scusa mamma’ nella finale di “Sarà Sanremo”, nasce l’esigenza artistica di una versione più intima e personale del brano, pensata come ulteriore dedica a mia madre e al legame che ci unisce. “Scusa mamma (più triste)” si presenta così in una veste essenziale e più emotiva, mettendo al centro il tema della gratitudine e del rifugio affettivo rappresentato dalla figura materna. Il brano diventa il racconto di un rapporto che resiste al tempo e agli errori, un abbraccio simbolico a cui tornare nei momenti di difficoltà, il luogo in cui sentirsi ancora al sicuro nonostante tutto.”

Attualmente Selstam è al lavoro sul suo primo progetto discografico e sul nuovo singolo.