Gabry Ponte fa la storia: San Siro Dance è ufficialmente sold out.

Un altro record per Gabry Ponte: San Siro Dance, il concerto evento previsto il prossimo 28 giugno allo stadio San Siro di Milano, è ufficialmente sold out. Un traguardo che segna la consacrazione del DJ e producer come uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana e internazionale.

Ospite nel programma di Rtl 102.5 a W l’Italia, l’artista ha raccontato in radiovisione il grande evento powered by RTL 102.5 ed ha ricevuto in diretta la miniatura dello Stadio San Siro, un riconoscimento simbolico per un traguardo così importante nella sua carriera. Gabry Ponte ha annunciato proprio durante la diretta radio il sold out:

“Sono venuto a darvi una bellissima notizia, abbiamo fatto una cosa fighissima, San Siro è sold out! È un risultato incredibile per me“

Con oltre 6 miliardi di stream globali, 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e una nomination ai Grammy Awards, Gabry Ponte è attualmente il DJ e producer italiano #1 per ascolti sulla piattaforma di streaming e il secondo artista italiano più ascoltato al mondo. In carriera ha collezionato 3 dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro.

Un 2025 irripetibile tra Sanremo, Eurovision e lo storico show a San Siro

Il 2025 si conferma un anno straordinario per Gabry Ponte: a febbraio ha fatto ballare il pubblico del Festival di Sanremo con il brano Tutta l’Italia, presentato durante la serata finale. A marzo ha vinto il San Marino Song Contest, conquistando il diritto a rappresentare la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Basilea.

Ora, con San Siro Dance, Gabry Ponte entra nella storia come il primo DJ a esibirsi sul palco dello stadio San Siro, uno dei luoghi simbolo della musica e dello sport mondiali. Un risultato eccezionale che sottolinea la portata del fenomeno Gabry Ponte.

San Siro Dance: una festa generazionale

Quello del 28 giugno sarà molto più di un semplice concerto: San Siro Dance si preannuncia come una festa a cielo aperto all’insegna del divertimento, in cui verranno celebrati i successi che hanno fatto ballare intere generazioni. Una notte storica per la musica elettronica e per tutti i fan di uno degli artisti più longevi e innovativi della scena dance italiana.