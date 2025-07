Gabry Ponte firma il remix di “Popolare” di Michele Bravi e Mida regalando atmosfere elettroniche

Dopo il successo in radio e in digitale, Popolare (Pastore Studio under exclusive license to M.A.S.T./Believe) di Michele Bravi e Mida torna venerdì 1° agosto con una nuova versione remix firmata dal re della dance Gabry Ponte.

Reduce dal suo recente sold out a San Siro, Gabry Ponte con il suo remix regalerà a Popolare un sound groove elettronico e atmosfere clubbing in un’esplosione di energia travolgente che insieme a Michele Bravi e Mida celebrano folklore e desiderio.

Michele Bravi è decisamente contento di questo remix: «Ho voluto personalmente coinvolgere Gabry Ponte in questa rivisitazione del brano. Ero certo che la stoffa del suo sound avrebbe aggiunto colori inaspettati al pattern di tessuti che già la canzone includeva in sé».

Queste invece le parole di Gabry Ponte: «Quando Michele mi ha mandato la sua canzone ho capito che poteva nascere una bella collaborazione, è stato divertente realizzare questo remix!».

Nel singolo, oltre a Michele Bravi, trova spazio anche uno dei giovani artisti di punta della scena pop attuale, Mida, reduce dalla collaborazione col Villabanks in Bad Boys Don’t Cry.

Popolare è anche un videoclip esplosivo e bizzarro, che vede protagonisti personaggi del mondo della tv, della musica, del cinema, dello sport e dell’entertainment in generale, tutti accomunati dall’essere “popolari”, nel senso di avere nel sangue l’istinto alla trasversalità, all’inclusività, al folklore. Ognuno con il proprio stile interpreta la canzone, divertendosi e lasciandosi coinvolgere dal suo ritmo.