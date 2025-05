Michele Bravi pubblica “Popolare” feat. Mida. Una canzone nata tra Brasile e New Orleans, tra desiderio, libertà e contaminazioni musicali

Michele Bravi feat. Mida Popolare, testo e significato del brano.

Fuori da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio Popolare, il nuovo singolo di Michele Bravi in collaborazione con Mida. Il singolo è pubblicato da Pastore Studio under exclusive license to M.A.S.T./Believe.

MICHELE BRAVI feat. MIDA – popolare – significato del brano

“Labbra voodoo / che se mi baci io non respiro più“

Un verso che apre le porte a un viaggio sonoro colorato, sensuale e ricco di contaminazioni. Popolare è una canzone nata tra Brasile e New Orleans, tra la Festa de Iemanjá e il Mardi Gras, dove Michele Bravi ha assorbito suggestioni sonore, spirituali e culturali. Atmosfere dense di colori, folklore e mescolanze che si trasformano in musica, in ritmo e in energia da condividere.

Popolare è un invito a celebrare la vita in tutta la sua trasversalità. Un brano che parla di leggerezza, desiderio e fusione. Michele Bravi lo racconta come una riscoperta: un Nuovo Mondo in cui sentirsi a proprio agio, un nuovo modo di esprimersi con curiosità e libertà. E per dare voce a questa nuova energia sceglie Mida, artista rivelazione della scena pop attuale, nato a Caracas e cresciuto tra culture diverse, portatore di un calore vocale intenso e coinvolgente.

Il risultato è un brano solare, istintivo e contaminato, che si muove tra pop, folklore e suoni urbani, restituendo un’esperienza immersiva, quasi cinematografica. La leggerezza di un momento condiviso, di un ballo improvvisato in una strada affollata, di un amore che si manifesta nei piccoli gesti, nei ritmi della pelle.

IL VIDEOCLIP

Accompagna l’uscita del brano anche un videoclip disponibile su YouTube a partire dalle ore 14:00 di venerdì 23 maggio. Il video si annuncia “esplosivo e bizzarro”, popolato da personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura pop, tutti accomunati dall’essere “popolari”: interpreti di uno spirito collettivo, vitale, travolgente.

MICHELE BRAVI feat. MIDA – POPOLARE – TESTO

Labbra voodoo

che se mi baci io non respiro più

Testo completo in arrivo