Michele Bravi: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Michele Bravi è un artista poliedrico nato a Città di Castello nel 1994. In questa scheda approfondiamo la biografia di Michele Bravi, la sua discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni con artisti come Elodie, Laura Pausini e Mika ma anche il lavoro del cantautore in veste di autore per altri artisti.

Chi Michele Bravi? la Biografia

In questa breve biografia di Michele Bravi raccontiamo il percorso umano e artistico di uno degli interpreti più profondi del pop italiano.

Michele Bravi si fa conoscere nel 2013 vincendo la settima edizione di X Factor. Il suo primo singolo La vita e la felicità, scritto da Tiziano Ferro, debutta al primo posto in classifica. Nel 2014 pubblica l’album A passi piccoli, ma è nel 2017 che conquista pubblico e critica con Il diario degli errori, presentato a Sanremo, che ottiene il doppio disco di platino.

Dopo un periodo difficile, torna nel 2021 con La geografia del buio e nel 2024 con Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi.

Michele Bravi ha affiancato la carriera musicale a un’intensa attività autoriale e cinematografica. Nel 2022 ha pubblicato il romanzo Nella vita degli altri per Mondadori, seguito dall’annuncio di un secondo libro legato al progetto Lo ricordo io per te, in uscita nell’autunno 2025.

In ambito cinematografico ha recitato in Amanda (2022) di Carolina Cavalli e in Finalmente l’alba (2023) di Saverio Costanzo, presentati entrambi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Michele Bravi ha inoltre collaborato con Disney prestando la voce al brano Remember Me nel film Coco e firmando Antifragili, colonna sonora del film Strange World (2022).

Nel 2025 ha scritto, diretto e interpretato Lo ricordo io per te, progetto artistico tra musica, cinema e letteratura.

Nome d’arte

Michele Bravi è il vero nome dell’artista.

Michele Bravi discografia

Partecipazioni a Sanremo

Festival di Sanremo 2017 – 4º posto con Il diario degli errori

Festival di Sanremo 2021 – ospite con Arisa (cover Quando di Pino Daniele)

Festival di Sanremo 2022 – 10º posto con Inverno dei fiori

Autori per altri artisti

Alex Wyse – Senza chiedere permesso

– Senza chiedere permesso Laura Pausini – Dimora naturale

Collaborazioni

Elodie – Nero Bali

– Nero Bali Mika – Bella d’estate

– Bella d’estate Fiorella Mannoia – Domani è primavera

– Domani è primavera Cristina D’Avena – I Puffi sanno

– I Puffi sanno Federica Abbate – Antifragili (colonna sonora Strange World)

Michele Bravi canzoni famose

Il diario degli errori (2017)

(2017) Inverno dei fiori (2022)

(2022) La vita e la felicità (2013)

(2013) Mantieni il bacio (2021)

(2021) Lo ricordo io per te (2025)

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it