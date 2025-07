Mida racconta una relazione turbolenta in “Bad Boys Don’t Cry” feat VillaBanks

Mida, Bad Boys Don’t Cry feat VillaBanks: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 18 luglio per M.A.S.T. / Believe, Bad Boys Don’t Cry feat VillaBanks è il nuovo singolo di Mida, reduce dalla collaborazione con Michele Bravi sulle note di Popolare, brano che ad oggi vanta quasi 3 milioni di stream su Spotify.

Mida, “Bad Boys Don’t Cry” feat VillaBanks: significato e testo del brano

Bad Boys Don’t Cry è un brano energico e coinvolgente, in cui Mida racconta una relazione turbolenta, fatta di litigi e di gelosia, e rievoca al tempo stesso un contesto notturno fatto di danze e di lacrime.

A fare da sfondo alla narrazione è infatti una discoteca gremita di persone, dove si consuma una discussione che porta al pianto. Di fatto, i due protagonisti si ritrovano a fare i conti con due punti di vista differenti, con due modi di vedere totalmente opposti, che qui si scontrano, lasciando trasparire l’inevitabile fine di un rapporto, in cui – nonostante Mida sembri apparentemente il “cattivo ragazzo che non piange mai” – entrambi hanno le proprie colpe.

Per quanto riguarda il sound, invece, il brano si apre con una chitarra che richiama le sonorità del flamenco, per poi lasciare spazio a una strofa molto ritmata con dei synth decisi e incalzanti.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Bad Boys Don’t Cry sarà disponibile a partire da venerdì 18 luglio.