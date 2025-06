Dopo Universal e Sony, Michele Bravi riparte da M.A.S.T./Believe

Un nuovo capitolo discografico si apre nella carriera di Michele Bravi che firma un contratto con M.A.S.T. /Believe.

Michele Bravi firma con M.A.S.T. / Believe

Dopo aver pubblicato due singoli con Pastore Studio, etichetta guidata dalla sua attuale manager Anna Pastore, Michele Bravi entra ufficialmente a far parte della scuderia di M.A.S.T. / Believe.

Come annunciato attraverso i canali social del distributore, si tratta di un nuovo inizio per l’artista umbro, che si appresta così a vivere la sua terza “vita” discografica. Nella nota si legge:

“Un caloroso benvenuto a Michele Bravi, che entra ufficialmente a far parte della famiglia di M.A.S.T.! Siamo felici di iniziare questo nuovo viaggio insieme!”

Le tre fasi discografiche di Michele Bravi

Dopo la vittoria a X Factor, Michele Bravi aveva esordito con Sony Music, pubblicando un EP e un primo album. La collaborazione, però, si interruppe rapidamente. A seguire, l’ingresso in Universal Music, con cui in dieci anni ha dato vita a un percorso più articolato: un EP in inglese, tre album e due partecipazioni al Festival di Sanremo.

Il rapporto con Universal si è però concluso in maniera poco lineare, a seguito della mancata ammissione di Bravi al Festival, che di fatto ha segnato la chiusura del contratto (vedi qui).

Con M.A.S.T. un nuovo percorso artistico

Con M.A.S.T., in veste di distributore, Bravi ha già pubblicato due singoli: Lo ricordo io per te e, più recentemente, Popolare, brano realizzato in collaborazione con Mida.

Il nuovo percorso potrebbe rappresentare per Michele Bravi un’occasione di rilancio artistico, in piena autonomia, affiancato da una nuova realtà nata per valorizzare la musica d’autore italiana in tutte le sue sfumature.