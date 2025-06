Gabry Ponte fa la storia! Tutta L’Italia a Milano per San Siro Dance

Gabry Ponte, San Siro Dance: la scaletta, le dichiarazioni del DJ e tutti i dettagli dello show.

Gabry Ponte è pronto a scrivere una pagina di storia con San Siro Dance, lo show con cui farà ballare Tutta L’Italia e tremare lo stadio meneghino.

Powered by RTL 102.5, il live – già sold out da mesi – rappresenta un traguardo storico per l’artista, che diventa a tutti gli effetti il primo DJ della storia a esibirsi nella Scala del calcio, che per l’occasione si trasformerà in un gigantesco dancefloor, dove lo attenderanno 54.102 spettatori.

GABRY PONTE fa ballare TUTTA L’ITALIA

San Siro Dance sarà una grande festa, parola di Gabry Ponte, che promette di portare in scena uno show che unisce brani da cantare a squarciagola a tracce dal sound più duro, tutte da ballare, con una produzione dal respiro internazionale, tipica dei grandi festival.

Ma non è tutto! Visual, effetti speciali, effetti pirotecnici e giochi di luci saranno infatti perfettamente sincronizzati con la musica per regalare ai presenti un’esperienza indimenticabile, che vedrà lo Stadio San Siro trasformarsi in una gigantesca discoteca a cielo aperto.

“Questa sera lascerò che la musica faccia il suo lavoro, ovvero che unisca le persone. Vorrei che la gente di diverta e si ricordi di una festa serena, dimenticandosi per qualche ora di quello che sta succedendo nel mondo”.

Per far sì che ciò avvenga, Gabry Ponte cercherà fin da subito di entrare in sintonia con la sua gente, perché – in fondo – “ciò che fa la differenza tra un live di successo e un live non di successo è proprio la sintonia che si crea con il pubblico“.

Poi, ci sono i visual, che verranno potenziati man mano che il sole tramonta e che saranno perfettamente sincronizzati con la musica.

D’altronde, spiega Gabry Ponte: “La tecnologia che c’è oggi ci permette anche di improvvisare, di non avere una scaletta fissa e di poter gestire un concerto di questo tipo come un DJ Set, in cui ho un margine di manovra, pur mantenendo tutto sincronizzato“.

SAN SIRO DANCE: LA SCALETTA

Per Gabry Ponte i live sono un luogo in cui sperimentare cose nuove. Ed ecco che, anche stasera, il DJ Producer farà ascoltare al proprio pubblico dei brani nuovi, che andranno ad arricchire una scaletta in cui non potrebbero di certo mancare brani del calibro di Blue (Da Ba Dee) o Tutta L’Italia, ai quali si aggiungeranno tanti dischi storici, perché…

“Non ho voluto rinunciare a nulla. Quindi, ho deciso di iniziare prima per costruire insieme al pubblico questo viaggio, come sono solito fare anche nei club. Per me il DJ ha il compito di costruire un’onda ed è questo che cercherò di fare a San Siro”.

Foto di copertina a cura di Francesco Prandoni