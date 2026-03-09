Certificazioni FIMI settimana 10 2026: Marracash triplo Platino, Gabry Ponte certificato con la sigla di Sanremo

Le certificazioni FIMI della settimana 10 del 2026 vedono ancora una volta Marracash protagonista con il triplo Platino per È FINITA LA PACE, mentre tra i singoli spicca il Platino per Gabry Ponte con Tutta L’Italia. Qui trovate il resoconto delle certificazioni FIMI della settimana precedente.

Tra i singoli spicca proprio il risultato di Gabry Ponte con Tutta L’Italia, il brano che è stato la sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2025 e che nello stesso anno ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest.

Tra gli album italiani arrivano anche il doppio Platino per Coez con VOLARE e il Platino per Caparezza con ORBIT ORBIT. Sul fronte internazionale si segnala il Platino per Tame Impala con CURRENTS, mentre conquistano l’Oro due titoli di catalogo come HOT PINK di Doja Cat e il classico senza tempo WHAT’S GOING ON di Marvin Gaye.

Tra i singoli arriva anche il Platino per Samurai Jay & Vito Salamanca con Halo, mentre Beéle conquista l’Oro con No tiene sentido.

Da segnalare inoltre che, con le soglie di certificazione attualmente in vigore introdotte nel 2025, nessun brano del Festival di Sanremo 2026 ha ancora raggiunto il Platino. Lo scorso anno, invece, il vincitore Olly riuscì a superare le 100.000 unità già la settimana successiva alla fine della kermesse.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

Singoli Oro: 50.000 unità

Singoli Platino: 100.000 unità

Album Oro: 25.000 unità

Album Platino: 50.000 unità

Certificazioni FIMI settimana 10 2026: internazionali (album)

Tame Impala – CURRENTS (Platino)

– CURRENTS (Platino) Doja Cat – HOT PINK (Oro)

– HOT PINK (Oro) Marvin Gaye – WHAT’S GOING ON (Oro)

A seguire le certificazioni album e singoli italiani.