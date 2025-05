Gabry Ponte: dopo l’Eurovision arriva “DANCE&LOVE La mia musica, la mia vita”

Gabry Ponte, con 25 anni di carriera alle spalle come Dj, diventa scrittore. Il 3 giugno 2025 esce in tutte le librerie il libro DANCE&LOVE La mia musica, la mia vita. L’opera, pubblicata da Rizzoli, è già disponibile in pre-order su Amazon, IBS e Feltrinelli.

Gabry Ponte è una delle principali figure della scena dance internazionale. Nel 1998, con gli Eiffel 65 ha pubblicato il celebre singolo Blue (Da Ba Dee) e ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Quest’anno partecipa all’Eurovision Song Contest ed è il primo Dj ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, registrando il tutto esaurito. Ciononostante, afferma: “Sono convinto di non aver alcun particolare talento. Se sono nato con una propensione, è per i numeri e la logica, non per la musica. Eppure è nella musica che ho ottenuto un mucchio di risultati fantastici, primo fra tutti una carriera duratura come dj”.

DANCE&LOVE racconta la vita e la carriera di Gabry Ponte. E’ un viaggio sincero nel passato dell’artista, che ha trasformato la passione per la musica dance in un successo globale. Parla dell’infanzia segnata dalla perdita della madre e della scoperta della musica dance negli anni ’80. Svela il carattere timido di Gabry adolescente, le fatiche per acquistare il primo mixer, fino alla fama planetaria raggiunta con gli Eiffel 65.

DANCE&LOVE La mia musica, la mia vita – per ciò che descrive – sembra un romanzo, ma racconta la vita vera di un ragazzo nerd che ha creato un mestiere che ancora non esisteva. Il libro assume così le caratteristiche di un tributo a un’epoca in cui Internet e i social non esistevano, nonché alla forza di credere nei propri sogni.

La foto di copertina è di Pier Costantini