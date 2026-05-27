Gabry Ponte e Salmo insieme. Si chiama TIK TAK, è il nuovo singolo del dj-producer italiano più ascoltato al mondo, e arriva venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano funziona anche da apripista per il ritorno live di Gabry Ponte allo Stadio San Siro di Milano, dove sabato 27 giugno 2026 va in scena San Siro Dance 2026, secondo capitolo del suo evento-stadio dopo il sold out dello scorso anno.

Gabry Ponte e Salmo, “TIK TAK”: un featuring dance-rap

TIK TAK nasce in studio dall’incontro di due mondi che, sulla carta, dialogavano poco: la dance da festival di Gabry Ponte e il flow di Salmo. Il singolo mette insieme la cassa dritta del producer torinese e l’attitudine rap del cantante sardo, restituendo un pezzo costruito intorno a un’idea precisa: la collisione tra BPM da club e barre da hardcore italiano.

Per Gabry Ponte è il proseguimento di una serie di hit che gli sono valse, negli ultimi anni, due dischi di diamante e il posto di dj-producer italiano più ascoltato al mondo. Per Salmo, è una collaborazione che lo porta dentro un linguaggio sonoro diverso dalle sue uscite recenti, rimettendo in dialogo il suo rap con il mondo dance europeo.

“San Siro Dance 2026”: Gabry Ponte torna allo Stadio San Siro il 27 giugno

Il nuovo singolo arriva mentre Gabry Ponte prepara il ritorno allo Stadio San Siro. Sabato 27 giugno 2026 va in scena San Siro Dance 2026, evento powered by RTL 102.5, co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation.

Lo show è il proseguimento di quello dello scorso anno, quando Gabry Ponte è diventato il primo dj italiano a esibirsi in headlining in uno stadio, registrando il tutto esaurito con 56.000 presenze allo stesso San Siro. Un risultato che lo ha portato a entrare nella cerchia ristretta dei dj capaci di riempire uno stadio con un proprio show, accanto a Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.

La scaletta sarà costruita come un susseguirsi di hit, dai brani più recenti che gli sono valsi i due dischi di diamante alle hit storiche che lo hanno reso un’icona della dance internazionale. Info e biglietti sono disponibili su livenation.it.

I numeri di Gabry Ponte nel 2026

Il momento di Gabry Ponte arriva al picco di una stagione record. Nella classifica Spotify Wrapped 2025, l’artista si è confermato dj-producer italiano più ascoltato al mondo e ha chiuso al numero 2 tra gli artisti italiani più ascoltati all’estero, dietro solo a un nome di vertice del pop italiano contemporaneo.

A febbraio 2026, inoltre, si è esibito all’Arena di Verona in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, palcoscenico mondiale che ha proiettato il suo nome dentro un quadro istituzionale fino a quel momento estraneo alla scena dance italiana.

Su questa onda arriva TIK TAK con Salmo, primo segnale audio prima dell’evento di San Siro a fine giugno.

Crediti del brano

Titolo: TIK TAK

Artisti: Gabry Ponte feat. Salmo

Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

San Siro Dance 2026: info

Data: sabato 27 giugno 2026

Luogo: Stadio San Siro, Milano

Promoter: Live Nation + Gekai On Stage

Radio partner: RTL 102.5

Biglietti: livenation.it

Foto di Alessandro Treves

Gabry Ponte e “TIK TAK”: domande frequenti

Quando esce TIK TAK di Gabry Ponte e Salmo?

Il singolo TIK TAK di Gabry Ponte in collaborazione con Salmo esce venerdì 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Quando è San Siro Dance 2026 di Gabry Ponte?

San Siro Dance 2026 è in programma sabato 27 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Lo show è powered by RTL 102.5.

Dove acquistare i biglietti per Gabry Ponte a San Siro 2026?

I biglietti sono disponibili su livenation.it e nei punti vendita ufficiali della rete Live Nation.

Quanti spettatori ha fatto Gabry Ponte a San Siro nel 2025?

L’evento del 2025 ha registrato il tutto esaurito con 56.000 presenze, rendendo Gabry Ponte il primo dj italiano a esibirsi in headlining in uno stadio.

Gabry Ponte è davvero il dj italiano più ascoltato al mondo?

Sì, secondo la classifica Spotify Wrapped 2025, Gabry Ponte si è confermato dj-producer italiano più ascoltato al mondo, oltre a essersi piazzato al numero 2 tra gli artisti italiani più ascoltati all’estero.

Quali dj internazionali hanno fatto uno stadio con un proprio show?

Pochissimi. Oltre a Gabry Ponte, sono riusciti a riempire uno stadio in headlining solo Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.

Chi produce San Siro Dance 2026?

Lo show è co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation, con RTL 102.5 come radio partner ufficiale.

Gabry Ponte si è esibito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026?

Sì. Gabry Ponte si è esibito all’Arena di Verona in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a febbraio 2026.

