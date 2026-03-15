15 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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15 Marzo 2026

Mara Sattei torna live nei club: le date del tour dopo Sanremo

Dopo la partecipazione a Sanremo 2026 e il nuovo album, Mara Sattei annuncia una tournée nei club delle principali città italiane.

Tour di Oriana Meo
Mara Sattei annuncia il tour club 2026 nei club italiani
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Mara Sattei torna dal vivo con una nuova serie di concerti nei club italiani. Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Le cose che non sai di me, la cantautrice annuncia il suo Club Tour 2026. La tournée partirà il 13 novembre da Roma e toccherà alcune delle principali città italiane.

Il ritorno sui palchi arriva in un momento importante per l’artista, che ha da poco completato il suo nuovo progetto discografico Che me ne faccio del tempo, un album nato da un percorso creativo durato circa quattro anni. Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del disco e ritrovare il contatto con il pubblico dopo un periodo lontano dalle esibizioni live.

Mara Sattei Club Tour 2026: le date dei concerti

  • 13 novembre 2026 – Alcazar – Roma
  • 14 novembre 2026 – Afterlife – Perugia
  • 18 novembre 2026 – Hiroshima Mon Amour – Torino
  • 20 novembre 2026 – Capitol – Pordenone
  • 23 novembre 2026 – Santeria Toscana 31 – Milano
  • 24 novembre 2026 – Locomotiv Club – Bologna
  • 27 novembre 2026 – Casa delle Arti – Conversano (Bari)

Il nuovo album di Mara Sattei Che me ne faccio del tempo

Parallelamente all’annuncio del tour, Mara Sattei ha pubblicato anche le ultime tracce del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo (Epic Records Italy / Sony Music Italy), un lavoro che ruota attorno al tema del tempo come dimensione emotiva e personale.

Il disco vede la partecipazione di diversi artisti che hanno accompagnato la cantautrice nel corso di questi anni. Tra le collaborazioni presenti nella tracklist figurano Elisa, Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo è stato al fianco di Mara Sattei durante la serata delle cover al Festival di Sanremo con una reinterpretazione de L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

Mara Sattei pubblica in digitale “Mi penserai” con Elisa

Biglietti per il tour 2026

I biglietti per le date del Mara Sattei Club Tour 2026 sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Maggiori informazioni sono consultabili anche sul sito ufficiale di Magellano Concerti.

Con oltre 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro ottenuti nel corso della sua carriera, Mara Sattei ha costruito negli anni un percorso che attraversa pop e urban, tra collaborazioni di successo e progetti personali. Tra i brani più noti del suo repertorio figurano Spigoli con Carl Brave e thasup, Altalene con Coez e thasup e La dolce vita con Fedez e Tananai.



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All Music Italia

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