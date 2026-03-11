11 Marzo 2026
Mara Sattei pubblica in digitale “Mi penserai” con Elisa

La cantante pubblica in digitale le tracce del nuovo album “Che me ne faccio del tempo” presenti solo nella versione fisica

Mara Sattei pubblica le ultime tracce del disco "Che me ne faccio del tempo"
Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Mara Sattei pubblica in digitale le ultime tracce del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo. Tra questi brani, c’è anche Mi penserai con la partecipazione di Elisa.

Mara Sattei ha gareggiato a Sanremo con Le cose che non sai di me. Il 13 febbraio 2026, aveva rilasciato in digitale il disco Che me ne faccio del tempo. Il 27 febbraio, dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, ha pubblicato l’album in formato fisico contenente alcuni brani in esclusiva.

Adesso, la cantante rende disponibili anche in digitale le ultime tracce dell’album che erano presenti solo nel formato fisico. La versione completa di Che me ne faccio del tempo è sulle piattaforme online dal 13 marzo 2026.

Mara Sattei pubblica le ultime tracce del disco "Che me ne faccio del tempo"

La pubblicazione graduale delle canzoni rispecchia la natura del progetto. Che me ne faccio del tempo è un album stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana e atto di presenza. Il tempo diventa materia narrativa e sonora. In questa dimensione, assumono valore anche le pause, i silenzi, le cose che restano quando tutto si ferma.

Si tratta di un disco che non ha fretta, che chiede attenzione, e che nasce per essere attraversato più volte. E’ rivolto a chi vuole dedicare tempo all’ascolto e viverlo come un’esperienza completa.

La tracklist completa dell’album in digitale comprende anche il brano Mi penserai, cantato con Elisa. La collaborazione si aggiunge ai feat. con Noemi, thasup e Mecna. Con quest’ultimo, Mara Sattei ha duettato anche sul palco dell’Ariston durante la serata cover reinterpretando L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

Ecco qui di seguito la tracklist completa dell’album:
1. tic tac (intro)
2. le cose che non sai di me
3. sopra di me
4. e chissà se ricordo
5. mezzocuore
6. ora lo so
7. gran rumore feat. Noemi
8. everest feat. thasup
9. niagara
10. abbey road
11. giorni tristi
12. eravamo un’idea feat. Mecna
13. mi penserai feat. Elisa
14. freddo dentro
15. te ne vai
16. mamma (outro)

