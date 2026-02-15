15 Febbraio 2026
di
Alessandro Genovese
News
Artista del mese
Condividi su:
15 Febbraio 2026

Mara Sattei a Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”: testo e significato

Autori, album, duetto e tutti i dettagli sulla partecipazione

Artista del mese di Alessandro Genovese
Mara Sattei al Festival di Sanremo 2026
Condividi su:

Mara Sattei è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Le cose che non sai di me – il significato della canzone

Nel brano Le cose che non sai di me, Mara Sattei parla di una storia d’amore intima e autentica, tutta dedicata alla persona che amo dice la cantante.

Testo di “Le cose che non sai di me” – mara sattei

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “le cose che non sai di me”

Autori: Sara Mattei (Mara Sattei)
Compositori: Davide Mattei, Alessandro Donadei, Enrico Brun
Editori: Nicety, Me Next, Sony Music Publishing (Italy), Hermann, Thasup, Tuttomoltobenegrazie
Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il nuovo album di Mara Sattei Che me ne faccio del tempo (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è disponibile in digitale dal 13 febbraio e in formato fisico dal 27 febbraio.

1. Tic tac (intro)
2. Le cose che non sai di me – disponibile nel formato fisico
3. Sopra di me
4. E chissà se ricordo
5. Mezzocuore
6. Ora lo so
7. Gran rumore (feat. Noemi)
8. Everest (feat. thasup)
9. Niagara
10. Abbey Road
11. Giorni tristi
12. Eravamo un’idea (feat. Mecna)
13. Mi penserai (feat. Elisa) – disponibile nel formato fisico
14. Freddo dentro – disponibile nel formato fisico
15. Te ne vai – disponibile nel formato fisico
16. Mamma (outro)

Al momento non è ancora stato annunciato il tour dell’artista.

Quante volte Mara Sattei ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per Mara Sattei.

  • 2023 – Duemilaminuti – 19° – BIG

Il duetto di Mara Sattei nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Mara Sattei si esibirà con Mecna sulle note di L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

L’ultimo bacio è un brano estratto dall’album della cantautrice siciliana Stato di necessità del 2000 e fa da colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino.

Il brano affronta il tema del distacco da una persona amata o a cui si è voluto bene e rappresenta anche l’ultimo gesto di amore verso la persona che è venuta a mancare.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10
Media voto della stampa: 5,87

Quando canta Mara Sattei a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

Immagine di copertina di Cristiano Temporin

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 1

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 3

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Irama, dieci anni di carriera dal primo album del 2016 7

Irama, dieci anni di carriera: dal debutto con “Cosa resterà” al salto definitivo di Antologia della vita e della morte
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Madame durante una sessione in studio mentre lavora al nuovo album in uscita nel 2026 9

Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”
Wax nell’anteprima del singolo Nessuno qui è chi dovrebbe essere 10

Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango

Cerca su A.M.I.