Mara Sattei a Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”: testo e significato

Mara Sattei è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Le cose che non sai di me – il significato della canzone

Nel brano Le cose che non sai di me, Mara Sattei parla di una storia d’amore intima e autentica, tutta dedicata alla persona che amo dice la cantante.

Testo di “Le cose che non sai di me” – mara sattei

Autori ed editori di “le cose che non sai di me”

Autori: Sara Mattei (Mara Sattei)

Compositori: Davide Mattei, Alessandro Donadei, Enrico Brun

Editori: Nicety, Me Next, Sony Music Publishing (Italy), Hermann, Thasup, Tuttomoltobenegrazie

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il nuovo album di Mara Sattei Che me ne faccio del tempo (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è disponibile in digitale dal 13 febbraio e in formato fisico dal 27 febbraio.

1. Tic tac (intro)

2. Le cose che non sai di me – disponibile nel formato fisico

3. Sopra di me

4. E chissà se ricordo

5. Mezzocuore

6. Ora lo so

7. Gran rumore (feat. Noemi)

8. Everest (feat. thasup)

9. Niagara

10. Abbey Road

11. Giorni tristi

12. Eravamo un’idea (feat. Mecna)

13. Mi penserai (feat. Elisa) – disponibile nel formato fisico

14. Freddo dentro – disponibile nel formato fisico

15. Te ne vai – disponibile nel formato fisico

16. Mamma (outro)

Al momento non è ancora stato annunciato il tour dell’artista.

Quante volte Mara Sattei ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per Mara Sattei.

2023 – Duemilaminuti – 19° – BIG

Il duetto di Mara Sattei nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Mara Sattei si esibirà con Mecna sulle note di L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

L’ultimo bacio è un brano estratto dall’album della cantautrice siciliana Stato di necessità del 2000 e fa da colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino.

Il brano affronta il tema del distacco da una persona amata o a cui si è voluto bene e rappresenta anche l’ultimo gesto di amore verso la persona che è venuta a mancare.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10

Media voto della stampa: 5,87

Quando canta Mara Sattei a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

Immagine di copertina di Cristiano Temporin