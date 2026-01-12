Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”

Mara Sattei ha annunciato, durante la puntata di Amici di domenica 11 gennaio, l’uscita del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo (Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori da venerdì 27 febbraio, già disponibile in pre-order.

La prima parte dell’album sarà, invece, disponibile da venerdì 13 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Che me ne faccio del tempo è presentato così nel comunicato stampa: è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

nuovo album di mara sattei

Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte.

Per questo la prima parte sarà disponibile dal 13 febbraio in digitale, mentre l’album completo uscirà il 27 febbraio nel formato fisico. L’album che sarà disponibile nella sua completezza anche dopo la presentazione al Festival di Sanremo 2026 del brano Le cose che non sai di me con il quale Mara Sattei torna in gara a Sanremo a distanza di tre anni dal suo debutto sul palco dell’Ariston.

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati: Formato CD, disponibile nelle versioni standard e CD autografato e Formato doppio vinile, disponibile nelle versioni standard e autografato.

Che me ne faccio del tempo sarà il terzo album di Mara Sattei che segue a Universo del 2022 e Casa Gospel (con Thasup) del 2024.

Nel 2025, sui social ha stuzzicato i fan con anteprime di tre inediti: Giorni tristi, Abbey Road ed E chissà se ricordo. Il 12 settembre è stato pubblicato Giorni tristi (Epic Records), segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, seguito dal singolo Sopra di me, uscito lo scorso 21 novembre.