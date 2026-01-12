12 Gennaio 2026
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
12 Gennaio 2026

Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo”

L'artista a febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano "Le cose che non sai di me"

News di Alessandro Genovese
Mara Sattei nuovo album Che me ne faccio del tempo
Condividi su:

Mara Sattei ha annunciato, durante la puntata di Amici di domenica 11 gennaio, l’uscita del suo nuovo album Che me ne faccio del tempo (Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori da venerdì 27 febbraio, già disponibile in pre-order.

La prima parte dell’album sarà, invece, disponibile da venerdì 13 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Che me ne faccio del tempo è presentato così nel comunicato stampa: è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

nuovo album di mara sattei

Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte.

Per questo la prima parte sarà disponibile dal 13 febbraio in digitale, mentre l’album completo uscirà il 27 febbraio nel formato fisico. L’album che sarà disponibile nella sua completezza anche dopo la presentazione al Festival di Sanremo 2026 del brano Le cose che non sai di me con il quale Mara Sattei torna in gara a Sanremo a distanza di tre anni dal suo debutto sul palco dell’Ariston.

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati: Formato CD, disponibile nelle versioni standard e CD autografato e Formato doppio vinile, disponibile nelle versioni standard e autografato.

Che me ne faccio del tempo sarà il terzo album di Mara Sattei che segue a Universo del 2022 e Casa Gospel (con Thasup) del 2024.

Nel 2025, sui social ha stuzzicato i fan con anteprime di tre inediti: Giorni tristi, Abbey Road ed E chissà se ricordo. Il 12 settembre è stato pubblicato Giorni tristi (Epic Records), segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, seguito dal singolo Sopra di me, uscito lo scorso 21 novembre.

All Music Italia

Articoli più letti

Carlo Conti e Pippo Baudo, ritorno di Sanremo Top nel 2026 dopo il Festival di Sanremo 1

Sanremo Top torna nel 2026: Carlo Conti riprende un’idea di Baudo e riporta in TV la “classifica” dopo il Festival
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 2

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 3

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Collage dei 10 artisti emergenti selezionati da All Music Italia per il 2026 4

10 nomi di talenti in ascesa da tenere d'occhio nel 2026: da Nico Arezzo a Scozia, da Emma a Santoianni
Pagelle nuovi singoli italiani 9 gennaio 2026 a cura di Alvise Salerno 5

Pagelle nuovi singoli 9 gennaio: Ultimo bene, Santoianni è un big, Tiziano Ferro pubblica la hit dell'album
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 7

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Sanremo 2026: chi può vincere secondo l’AI incrociando dati di mercato, certificazioni FIMI e pubblico digitale 8

Chi vince Sanremo 2026? L’AI analizza Malika Ayane, Fedez, Luchè e i dati di mercato
Amici 25 pagelle quattordicesima puntata 11 gennaio 9

Amici 25, le pagelle della quattordicesima puntata: la rivincita di Michele e la caduta di Opi
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.