thasup fa Kanye: in “Casa Gospel” racconta l’amore per Dio insieme alla sorella Mara Sattei

La recensione di Casa Gospel, il primo album che vede uniti in un intero progetto discografico thasup e Mara Sattei.

thasup è tornato dopo un periodo abbastanza lungo fatto di ricoveri, ospedali, ambulanze ma anche riflessioni profonde su se stesso e la propria spiritualità il tutto condiviso tramite i social.

È stato un anno e mezzo pieno di cambiamenti per thasup, sia sentimentali che umani e spirituali. Un percorso che lo ha portato a un completo avvicinamento alla religione, dichiarandosi protestante evangelico e affermando che Dio lo ha aiutato a ritrovare la “retta via”.

Da questa rinascita nasce il desiderio di raccontare il suo amore per Dio attraverso la musica. Qualche mese fa, sotto l’alter ego Yungest Moonstar, Davide Mattei aveva pubblicato il mixtape sFaCioLaTe miXTape, riscuotendo un notevole successo commerciale e rimettendo piede sulla scena. Ma quel lavoro era solo il preludio a un ritorno più grande, accompagnato da un progetto che lo rappresentasse pienamente e non lo facesse sentire solo.

La famiglia, spesso pilastro nei momenti difficili, è stata il fulcro del nuovo album. Ed è così che nasce Casa Gospel, un progetto condiviso con sua sorella Mara Sattei, che lo ha aiutato a costruire un lavoro intimo e potente. Il concetto di unione familiare emerge chiaramente già dal teaser, dove i due hanno montato vecchi video girati dai genitori, legati soprattutto al Natale.

La cover stessa dell’album è una foto scattata dal padre circa vent’anni fa, con Davide e Sara (vero nome di Mara Sattei) davanti all’albero di Natale.

Il titolo Casa Gospel non è casuale: richiama il coro gospel presente nei brani e omaggia la madre dei due, che in passato faceva parte di un coro. Inevitabile il paragone con Jesus Is King di Kanye West, da cui thasup sembra trarre ispirazione. Anche in questo album, la figura di Dio è centrale, con un mix di basi futuristiche e gospel che rende il progetto unico.

Brani come Bless su Bless, Back To Back e Come Polvere raccontano il percorso spirituale di thasup e la sua rinascita. Il singolo Posto Mio è una dedica che sembra rivolta sia alla sorella che all’Altissimo, consolidando il tema della famiglia e della fede.

L’album, pur non immediato al primo ascolto, cresce con il tempo, rivelando tutta la profondità del disagio passato di thasup e la sua voglia di rinascere attraverso l’amore familiare e la fede. Mara Sattei, con il suo stile inconfondibile, arricchisce il lavoro, pur mantenendo la caratteristica sfida di una comprensione non sempre immediata dei testi.

Con Casa Gospel, i Mattei alzano l’asticella della musica italiana, portando freschezza e profondità in un panorama spesso omogeneo. thasup e Mara Sattei non sono per tutti, ma è proprio questo che li rende speciali. Amen.

BRANI TOP: Occhi miei

BRANI DOWN: Back to back

