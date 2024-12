thasup & Mara Sattei, testo e significato di “Bless su bless”, terza traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei Bless su bless testo e significato del brano, terza traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei bless su bless significato del brano

La parola “bless” è diventata un termine molto diffuso nella scena musicale contemporanea, in particolare tra i giovani rapper, e il suo utilizzo varia in base al contesto. Derivato dall’inglese, il termine significa letteralmente “benedire” o “benedizione”, ma il suo significato e la sua connotazione si sono evoluti nel linguaggio urban e trap.

Nella cultura urban, dire “bless” o riferirsi a sé stessi come “blessed” implica anche l’idea di sentirsi autentici, capaci e meritevoli di successo. È una forma di autoaffermazione e rivendicazione di valore, nonostante le difficoltà.

Thasup e mara sattei bless su bless testo

(Vedo bless)

Da quando ero nella culla

(Chiedo bless)

Perché lì fuori è una giungla

(Bless su bless)

Qui non c’è giorno in cui non mi renda conto

Di quanto la strada era più buia

Ho Ho Ho Ho visto con gli occhi di chi se l’è chiesto

Perché ho provato, nel dare ho più amato che farlo per riaverlo indietro

Nel mondo è al contrario, peccato che in fondo la vita non diceva questo

In mezzo all’oceano allargo le braccia e respiro la pace che ho dentro

E cambia il mio piano, capisco che

Sono stanca di “bla, bla” e bugie

Che mi abbracciano e caccian le spine

Come un’arma trapassa il respiro

Pеrchè ringrazio anche perché son viva, la gentе se lo scorda

Nemmeno umani, chiusi a chiave con le chiavi

Penso nulla resta mai più uguale, cambio come gli origami

La farfalla sopra le mie mani, mentre spiega le sue ali

Guardo fiori rosa sopra i rami, non puoi alzarti se non cadi, ehi

(Vedo bless)

Da quando ero nella culla

(Chiedo bless)

Perché lì fuori è una giungla

(Bless su bless)

Qui non c’è giorno in cui non mi renda conto

Di quanto la strada era più buia

(Vedo bless)

Da quando ero nella culla

(Chiedo bless)

Perché lì fuori è una giungla

(Bless su bless)

Qui non c’è giorno in cui non mi renda conto

Di quanto la strada era più buia

Yeah, ho visto con gli occhi il male

Yeah, ti promette di volare

Yeah, e che presto starai bene (E che presto starai bene)

Ma non farti avvelenare

Mille serpenti, li stiamo aspettando, li ho visti ieri nel fango

Non c’è bisogno di andare nel panico, noi stiamo sempre lottando

Non sono facile come avversario, questi stavano provando

Amici di amici di amici di amici me lo stavano consigliando, ehi

Qui non c’è un futuro chiaro, ehi, qui fanno [inferno]

a Milano, ehi

Pantaloni Ferragamo, brucio quelle camo, no

non ti salvano, ehi

Sono sempre stato ignaro

ehi, anche quando ero uno schiavo, ehi

Sono tutti parte del suo grande piano, ehi

(Vedo bless)

Da quando ero nella culla

(Chiedo bless)

Perché lì fuori è una giungla

(Bless su bless)

Qui non c’è giorno in cui non mi renda conto

Di quanto la strada era più buia

(Vedo bless)

Da quando ero nella culla

(Chiedo bless)

Perché lì fuori è una giungla

(Bless su bless)

Qui non c’è giorno in cui non mi renda conto

Di quanto la strada era più buia