thasup & Mara Sattei, testo e significato di “Posto mio”, primo singolo estratto da “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei Posto mio testo e significato del brano, primo singolo dell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei posto mio significato del brano

Un brano che rappresenta il desiderio di trovare un proprio spazio, lontano dal caos e dal dolore che la vita può portare. Uno spazio che è anche un luogo interiore per elaborare emozioni profonde, come la solitudine e il senso di perdita.

Del resto il dolore passerà, le ferite guariranno e il buio lascerà spazio a un futuro migliore… anche nei momenti più bui c’è la possibilità di cambiamento.

Thasup e mara sattei posto mio testo

Sopra un monte cerco un posto mio

Tra le lacrime e altitudine

Come un’eco, urlo dentro io

E dice: “Chiudi gli occhi, è semplice”

Io sono sola, ma tu sei con me

Io sono sola, ma tu sei con me

Sotto pioggia di lacrime, freddo intorno che c’è

Piove il cielo innevato e poi so dirti il mondo dove muore

Non c’è un posto per piangere neanche dentro di me

Sotto trema e mi trovo qui, e nell’alba io ti vedo altrove

E nell’alba io ti vedo altrove

È già da un po’ qui che non risorge il sole

Io che ho visto la tempesta, vorrei stare altrove

Lontano da queste persone

Lontano dal mio stesso umore

Non c’è un momento in cui vorrei stare nella città

(Passerà, passerà)

Tutto quello che non mi fa più stare tra’

(Passerà, passerà)

Passerà, passerà

Te che c’hai creduto anche alle tue verità

Sopra un monte cerco un posto mio, yeah

Tra le lacrime e altitudine

Come un’eco, un urlo dentro io

Che dice: “Chiudi gli occhi, è semplice”, yeah

Io sono solo, ma tu sei con me, yeah

Io sono solo, ma tu sei con me

Sotto pioggia di lacrime, freddo intorno che c’è

Piove il cielo innevato e poi so dirti il mondo dove muore

Non c’è un posto per piangere neanche dentro di me

Sotto trema e mi trovo qui, e nell’alba io ti vedo altrove

E nell’alba io ti vedo altrove

E io che penso il tempo guarirà il dolore

(Passerà, passerà)

Ogni mia ferita che c’ho in fondo al cuore

(Passerà, passerà)

Tu che vedi solo il buio nella strada

(Cambierà, cambierà)

E sono sicura che poi quell’amore non

(Passerà, passerà)

Passerà, passerà

Passerà, passerà

Cambierà, cambierà

Passerà, passerà