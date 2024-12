thasup & Mara Sattei, testo e significato di “Come polvere”, quinta traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei Come polvere testo e significato del brano, quinta traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei come polvere significato del brano

Questo brano trasmette un messaggio di resilienza e sollievo attraverso la musica, vista come una forza capace di superare i momenti difficili e sconfiggere il male interiore. È un viaggio emotivo che unisce esperienze personali, riflessioni e una forte connessione con il potere salvifico della musica.

“Back to back, two step, avanti poi indietro” e “Clap to clap” fanno riferimento al ballo come metafora di vita: si va avanti, si torna indietro, ma sempre seguendo un ritmo che offre speranza e leggerezza. Questo suggerisce che, anche nei momenti di confusione, il movimento e la musica aiutano a trovare un senso.

Thasup e mara sattei come polvere testo

Yeah

Ho una lista delle cose che

Faccio finta di risolvere

Mi sa che oggi pioverà

Ma non è in lista la luce che è in me

Vedo solo buio in quella via

Chissà se dovrò correre

Ho nella vista troppe cose che

Vorrei eclissar come polvere

Tic, tac, scorre e finisce la festa

Mi sa che torno senza di te

Tip-tap, ballo in mezzo alla tempesta

Chissà se questa pace con me

Li farò, li farò, ma non intendo il cash

Di slalom, mi stavo sempre lasciando indietro

Mi riparo, mi riparo, dico le mie preghiere

Per me e per chi mi sta a fianco

Ho una lista delle cose che

Faccio finta di risolvere

Mi sa che oggi pioverà

Ma non è in lista la luce che è in me

Vedo solo buio in quella via

Chissà se dovrò correre

Ho nella vista troppe cose che

Vorrei eclissar come polvere

Zigzag tra chi si muove ma resta fermo

Pare quasi che il sole non c’è

X, cup non colmeranno l’assenza di istanti

Non so neanche se sono me

Facevo pensieri, lockato su ieri, no, non sapevo

Come render fieri, come i desideri che ti stendon un po’

Non penso più a chi eri, prendo un volo a Paris

Mi darà la forza per far sosta, okay

Resterò con mani in mano

Finché quei “perché” non cambieranno

Dubbi da risolvere, ‘sta melodia lontana

Mi parla di te proprio come se fosse semplice

Ho una lista delle cose che

Faccio finta di risolvere

Mi sa che oggi pioverà

Ma non è in lista la luce che è in me

Vedo solo buio in quella via

Chissà se dovrò correre

Ho nella vista troppe cose che

Vorrei eclissar come polvere

Ho una lista, ho una lista

Ho una lista, ho una lista

2

Embed