thasup & Mara Sattei, testo e significato di “Back to back”, quarta traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei Back to back testo e significato del brano, quarta traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei back to back significato del brano

Questo brano trasmette un messaggio di resilienza e sollievo attraverso la musica, vista come una forza capace di superare i momenti difficili e sconfiggere il male interiore. È un viaggio emotivo che unisce esperienze personali, riflessioni e una forte connessione con il potere salvifico della musica.

“Back to back, two step, avanti poi indietro” e “Clap to clap” fanno riferimento al ballo come metafora di vita: si va avanti, si torna indietro, ma sempre seguendo un ritmo che offre speranza e leggerezza. Questo suggerisce che, anche nei momenti di confusione, il movimento e la musica aiutano a trovare un senso.

Thasup e mara sattei back to back testo

Yeah, yeah

Okay

Back to back, two step, avanti poi indietro

Clap to clap, un secondo e cambia tutto

Perdo il control, yeah, yeah, con le mani, senti

Con le mani vado a tempo

Spero dentro che col tempo

Questo male che mi assale

La musica sconfiggerà

Bless su bless su bless su problemi che ho

Bless su bless su bless

Prendo i soldi, carico la cosa, Tennessee whisky, man

E ora giralo on the road, blues, body-body

Prendo tutti quei rischi, man

Ma se poi ci sei tu che mi dici: “I miss you, babe” (Babe)

A me mi gira la testa, mentre balliamo in Texas

Prendo i soldi, corro dentro il bar, ordino il solito whisky, thanks, yeah

Io non so se basterà ancora una volta solo per dirti: “Yes”

La testa fa parkour e va da Roma a Paris in jet

E non si prende mai uno stop

(Uno stop, uno stop, uno stop)

(Uno stop, uno stop, uno stop, stop)

Yeah, yeah

Okay

Back to back, two step, avanti poi indietro

Clap to clap, un secondo e cambia tutto

Perdo il control, yeah, yeah, con le mani, senti

Con le mani vado a tempo

Spero dentro che col tempo

Questo male che mi assale

La musica sconfiggerà

Bless su bless su bless su problemi che ho

Bless su bless su bless

Back to back, two step, avanti poi indietro

Clap to clap, un secondo e cambia tutto

Perdo il control, con le mani

Con le mani vado a tempo

Spero dentro che col tempo

Questo male che mi assale

La musica sconfiggerà

Bless su bless su bless su problemi che ho

Bless su bless su bless