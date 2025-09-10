Mara Sattei torna con “Giorni tristi” e afferma: “Il dolore non è un punto di arrivo, ma una sfida necessaria”

Mara Sattei Giorni tristi, testo e significato del nuovo singolo.

Torna Mara Sattei e dà il via a una nuova fase della sua carriera con Giorni tristi, brano in uscita venerdì 12 settembre per Epic Records Italy/Sony Music Italy.

Il brano arriva dopo Casa Gospel, il joint album realizzato con thasup, primo progetto discografico dei fratelli Mattei insieme. Con Giorni tristi la cantautrice inaugura un nuovo capitolo personale e artistico.

Il titolo è emblematico e in netto contrasto con il mood sonoro: fresco, leggero e immediatamente riconoscibile, ma che al tempo stesso porta con sé un testo carico di introspezione.

mara sattei – IL SIGNIFICATO DI GIORNI TRISTI

Il brano racconta la trasformazione del dolore nascosto in luce. L’“inverno che ho dentro” non diventa resa, ma consapevolezza: affrontare le proprie fragilità è la chiave per crescere, riconoscersi cambiati rispetto al passato e scegliere, finalmente, di stare bene.

“Il dolore non è un punto di arrivo, ma una sfida necessaria per andare avanti. Guardarsi allo specchio e metabolizzare quello che si è vissuto porta a una forza ritrovata e a una maturità nuova” spiega Mara Sattei.

La contrapposizione tra leggerezza musicale e profondità testuale diventa quindi la cifra di questo nuovo singolo: un invito a trasformare la sofferenza in energia vitale.

IL LANCIO SPECIALE DEL BRANO

A rendere ancora più particolare Giorni tristi è stata la modalità di presentazione. Lo scorso giugno, infatti, Mara Sattei aveva condiviso sui social tre estratti inediti – abbey road, e chissà se ricordo e proprio giorni tristi – chiedendo ai fan di scegliere quale pubblicare per primo.

I tre contenuti, uniti in uno storytelling che raccontava una sua giornata tipo (dall’arrivo in studio fino a una cena con gli amici), hanno confermato il rapporto diretto dell’artista con chi la segue, lontano dalle logiche discografiche tradizionali. Un legame che continua a essere il motore della sua musica e che trova nella dimensione live e nella condivisione la sua massima espressione.

GIORNI TRISTI MARA SATTEI – TESTO

In arrivo il 12 settembre