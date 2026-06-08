Paolo Belli torna con Profumo d’estate, il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali per CinicoDisincanto/Artist First. Un brano costruito su sonorità funk, fiati in primo piano e un ritornello estivo che nasconde però uno sguardo critico sul presente.

Dietro all’energia della musica, infatti, il cantante e conduttore emiliano mette al centro un tema sempre più attuale: il rapporto con i social network, la ricerca dell’apparenza e il bisogno di ritrovare una dimensione più autentica della quotidianità.

Paolo Belli tra ironia e critica ai social

Nel testo di Profumo d’estate, Belli utilizza il suo stile diretto e ironico per prendere di mira alcuni comportamenti ormai diffusi online. Dai post costruiti per mostrare uno stile di vita perfetto fino alla necessità di apparire costantemente vincenti, il brano mette in discussione una cultura dell’ostentazione che spesso si scontra con la realtà.

La canzone guarda con spirito critico anche all’eccesso di negatività che arriva dall’informazione quotidiana e a una parte della produzione musicale contemporanea, descritta dall’artista come sempre più artificiale.

Il significato di Profumo d’estate

Accanto alla critica sociale c’è però l’altro volto del brano: la ricerca della semplicità. Belli canta il desiderio di rallentare, di ritrovare il contatto con la natura e con le persone, lontano dalle dinamiche imposte dagli schermi.

Le immagini che attraversano il testo sono quelle dell’estate vissuta senza filtri: i campi di girasoli, le biciclette, il profumo del fieno appena tagliato, il mare e gli affetti più sinceri. Elementi che diventano il simbolo di una felicità meno appariscente ma più concreta.

Come nasce il nuovo singolo di Paolo Belli

A raccontare la genesi del brano è lo stesso artista:

“Profumo d’estate racconta un’immagine ben precisa. È quel momento in cui, all’improvviso, l’odore dell’erba tagliata, il sole che scalda e le giornate che si allungano portano leggerezza e voglia di mare, di campi di girasoli da attraversare in bici, di spensieratezza e amore. È una canzone che spero possa diventare la colonna sonora dei ricordi più belli dell’estate 2026”.

Il brano è stato scritto da Paolo Belli insieme a Francesco Arpino, Lorenzo Delli Priscoli, Fabrizio Brocchieri, Gabriele Cannarozzo e Pino Iodice. Un pezzo che unisce leggerezza e osservazione sociale senza rinunciare alla dimensione ballabile che da sempre caratterizza il repertorio dell’artista.

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