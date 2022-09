Bruno Arena è morto: celebri le sue imitazioni de I Neri per Caso con i Fichi d’India

Un terribile lutto ha sconvolto questa mattina il mondo dello spettacolo italiano: si è spento oggi, 28 settembre, Bruno Arena, celebre attore e cabarettista di Zelig e storico membo del duo I Fichi d’India, in coppia con l’amico e collega Max Cavallari. A dare il triste annuncio della morte sono stati via social il figlio Gianluca (“Non ero ancora pronto..ma tanto non lo sarei mai stato.. Buon viaggio papà..lasci un vuoto immenso” ha scritto) e il direttore d’orchestra Paolo Belli, che ha ricordato l’amico con dolci parole (“R. I. P. grande amico mio”).

Bruno Arena è morto: il ricordo dell’attore, la storia e il percorso con i Fichi d’India

Arena era nato a Milano il 12 gennaio 1957. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li fece nel 1983, dopo aver maturato un’esperienza come animatore turistico. Appena un anno dopo, nel 1984, fu coinvolto in un terribile incidente stradale, che gli sarebbe costato molte operazioni chirurgiche e la perdita della vista parziale da un occhio. Il suo aspetto e quella particolare forma della fronte sarebbe per lui diventata una sorta di strumento per fare autoironia, sfruttando la sua figura per tante battute e sketch.

Alla fine degli anni ’80 conoscerà quello che sarebbe diventato il suo amico e collega per una vita, Max lo spingerà a buttarsi nel mondo dello spettacolo e della comicità, fondando con lui un duo comico che dopo qualche anno di gavetta nei locali fra Varese e Milano sbarcherà finalmente allo Zelig, dove troverà la definitiva consacrazione.

L’imitazione dei Neri per caso

Sono numerosi i personaggi portati sul palco da I Fichi d’India e fra quelli più noti ricordiamo l’imitazione dei Neri per caso. I due si dilettavano ad imitare lo stile “a cappella” dei Neri per caso, battendo le mani sul petto e imitando il loro ritmo. “Tichi-Tic” è diventato per anni un tormentone tv, insieme ovviamente a quello dello sketch dei due venditori in stile “Roberto da Crema” (indimenticabile è la celebre battuta “amici ahrara!”).

Il malore e gli ultimi anni

Mentre era impegnato nella registrazione di una puntata di Zelig, Arena fu colpito da un aneurisma che l’avrebbe costretto su una sedie a rotelle, in stato semi vegetativo. Negli ultimi anni, Max Cavallari aveva sempre supportato l’amico, aggiornando i fan dei Fichi d’India via Facebook sulle sue condizioni di salute. Per il momento, la pagina ufficiale del duo ancora non è stata aggiornata con il tragico annuncio, ma immaginiamo si tratti solo questione di tempo.