Paolo Belli rivisita i successi italiani in “La musica che ci gira intorno”

Paolo Belli è tornato sul mercato discografico italiano con il suo nuovo album La musica che ci gira intorno.

L’album contiene alcune tra le più celebri hit italiane dalla fine degli anni Sessanta fino alla metà degli anni Novanta.

“Questa opera è un modo per ringraziare tutti coloro che in qualche modo hanno segnato la mia vita artistica e umana”

La musica che ci gira intorno (PB Produzioni / Artist First) esce a nove anni di distanza da Sangue Blues.

Il disco è prodotto da Paolo Belli e Fabrizio Brocchieri per PB Produzioni.

Paolo Belli per festeggiare i suoi 60 anni si è voluto fare un super regalo e dichiara: “Questa opera è un modo per ringraziare tutti gli artisti che in qualche modo hanno segnato la mia vita artistica e umana”. “Ho voluto rendere omaggio alla musica in stile ‘grande orchestra’ suonando questi pezzi come non ci si deve dimenticare di fare, nonostante io sia un amante delle nuove tendenze e del modo di eseguirle. E sono contento di aver fatto esercitare la propria arte a dei super musicisti che collaborano con me da 30 anni e che, nonostante tutto, continuano e mi permettono di eseguire i brani esattamente come me li immaginavo”

Paolo Belli – La musica che ci gira intorno

Tutti i brani, eseguiti con la sua Big Band (composta da sedici elementi), hanno la caratteristica dello stile Belli, tra swing, jazz e latin.

Tra gli ospiti di Paolo Belli ci sono Arisa in Vorrei incontrarti tra cent’anni (Ron e Tosca), Stefano Fresi in Ma come fanno i marinai (Lucio Dalla e Francesco De Gregori) e il polistrumentista Juan Carlos Albelo Zamora in Che sarà (Josè Feliciano e Ricchi e Poveri) e La prima cosa bella (Nicola Di Bari e Ricchi e Poveri).

Nella tracklist anche L’italiano, successo di Toto Cutugno, Natale di Francesco De Gregori, La musica che gira intorno di Ivano Fossati e La voce del silenzio, di Tony Del Monaco e Dionne Warwick.

Per continuare con Futura di Lucio Dalla, Viaggi e miraggi sempre di De Gregori, Parlare con i limoni, perla di Enzo Iannacci, L’anno che verrà ancora di Dalla e Va bè (se proprio te lo devo dire) di Vasco Rossi.

Clicca su Continua per scoprire come Paolo Belli presenta ogni brano