Paolo Belli anticipa l’album di cover, “La musica che ci gira intorno”, con “Parlare con i limoni” di Enzo Jannacci

Paolo Belli estrae un nuovo singolo dall’album uscito lo scorso maggio, un disco composto da una serie di omaggi a grandi successi italiani. La canozne scelta è Parlare con i limoni, cover di una splendido pezzo di Enzo Jannacci uscito nel 1987.

L’artista ha scelto di dare a questa nuova versione del brano, un omaggio ad uno dei geni della musica italiana eseguito con la sua big band, una veste reggae. Qui a seguire il videoclip.

Come dicevamo in apertura Parlare con i limoni fa parte del nuovo album di Paolo Belli, La musica che ci gira intorno, lavoro che ha segnato il suo ritorno discografico a 9 anni dall’ultimo disco.

Al suo interno tredici grandi successi italiani con cui Paolo ha voluto ringraziare quegli artisti che hanno segnato la sua vita musicale e professionale. Curiosità: il titolo, che riprende Ivano Fossati, è molto simile a quello dell’album di cover di Mia Martini, La musica che mi gira intorno, ultimo progetto pubblicato dalla grande artista a dicembre del 1994.

Ecco come Paoli Belli racconta il suo rapporto con la musica di Enzo Jannacci…

“Per me Enzo Jannacci è, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui apprendere. In questa canzone, che parla di un mondo senza la gente, ci sono tanti pensieri in cui mi ritrovo e che rappresentano il mio modo di pensare.

Jannacci per me era come un Dio, e con questo brano ho dato fondo a tutta la mia venerazione. Ho cantato con lui varie volte e ho toccato con mano quale genio fosse. Era un artista poliedrico, uno swing man che sapeva perfettamente cos’è il jazz. Ogni volta che posso fare un suo pezzo lo faccio perché lo sento proprio mio. Mi ha influenzato in ogni maniera possibile“