Ballando Con Le Stelle: il cast 2025 e tutti i cantanti delle passate edizioni

Ballando con le Stelle 2025: il cast della ventesima edizione e tutti i cantanti delle passate stagioni.

In questa fine estate sui social si rincorrevano i nomi dei possibili concorrenti dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, la ventesima edizione del fortunato ability show di Rai 1. Tra conferme e smentite, il cast ha preso forma e sono state svelate le coppie — o meglio gli spareggianti — che si contenderanno l’ambito successo. Chi saranno i successori di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice?

Iniziamo la nostra analisi andando a ripercorrere quali sono stati i cantanti in gara nelle passate edizioni. Qualcuno di loro ha vinto la sua edizione? Sì, ripercorriamole insieme.

I cantanti nelle passate edizioni di Ballando con le Stelle

Francesco Salvi è stato il primo artista a partecipare allo show di Rai 1, ottenendo un meritato secondo posto nella prima iconica edizione. L’attore, a fine anni ’80 e nei primi ’90, ha affiancato alla carriera di comico quella di cantante, partecipando anche quattro volte al Festival di Sanremo (1989, 1990, 1993 e 1994) e conquistando cinque dischi di platino e otto d’oro.

Per trovare in gara altri cantanti bisogna aspettare la terza edizione. Il cast della seconda fu composto soprattutto da attori ed ex sportivi, con la vittoria dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, in gara insieme a Diego Armando Maradona. Sarà poi Orietta Berti a partecipare al terzo atto del programma, che anno dopo anno conquistava un pubblico sempre più fedele.

Seguiranno Catherine Spaak nella quarta edizione ed Emanuele Filiberto, che vincerà l’edizione 2009 e approderà così a diversi programmi TV sulla rete ammiraglia, fino al secondo posto al Festival di Sanremo 2010.

Nessun cantante nella sesta edizione, mentre nel 2011 sarà Povia a salire sulla pista da ballo. L’anno seguente toccherà a Anna Tatangelo, che arriverà in finale, e nel 2013 a Anna Oxa. Nella decima edizione Tony Colombo subentrò all’infortunato Teo Teocoli. Nel 2016 sarà il turno di Rita Pavone, terza classificata, seguita negli anni da Fausto Leali, Amedeo Minghi e dall’allora Suor Cristina.

I cantanti ballerini nelle edizioni recenti

La quindicesima edizione vedrà in pista tre artisti che hanno avuto un passato anche nella musica: Alessandra Mussolini, Rosalinda Celentano e Lina Sastri. Mussolini pubblicò, solo in Giappone, l’album Amore nel 1982. Rosalinda Celentano, invece, partecipò tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1990, vincendo il Disco Verde del Festivalbar 1991.

L’edizione numero 16 del 2021 sarà quella con più cantanti in gara, ben sei, e uno di loro riuscì a vincere la Coppa della finalissima: Arisa. Con lei arrivarono in finale anche Morgan e Sabrina Salerno. Nel cast anche Memo Remigi, Mietta e Al Bano.

Nel 2022 Iva Zanicchi sarà tra le protagoniste, mentre nel 2024 sarà il turno di Nina Zilli e de I Cugini di Campagna.

Clicca su Continua per scoprire le coppie di ballerini della prossima edizione.