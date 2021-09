I cantanti a Ballando con le stelle 2021: Morgan, Mietta, Arisa, Al Bano e...

Ballando con le stelle 2021 cast svelato per la nuova edizione del programma di Milly Carlucci..

Il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci per questa nuova edizione si avvale di un cast molto variegato dal punto di vista anagrafico ma un po’ meno da quello di origine delle Stelle in gara.

Ballando con le stelle 2021 cast

Sei aspiranti ballerini su tredici sono cantanti: Arisa, Mietta, Sabrina Salerno, Al Bano, Memo Remigi e Morgan.

Tutti e sei sono molto amati ed apprezzati dal pubblico e non nuovi a partecipazioni a programmi tv.

Ripercorriamole insieme:

Arisa dopo aver vinto tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2009 è stata per tre volte tra i giudici di X-Factor, una come concorrente del Cantante Mascherato ed una tra gli insegnanti di Amici della scorsa edizione.

Non va dimenticata l’esperienza come presentatrice del Festival del 2016 al fianco di Emma e Carlo Conti.

Mietta ha partecipato all’ultima edizione del Cantante Mascherato, altro format condotto da Milly Carlucci, dimostrando la sua forza con ottime interpretazioni con la maschera della Farfalla.

In precedenza ha partecipato come concorrente a Music Farm, Tale e Quale Show, I migliori anni e come giurata a Star Academy, Sanremo Young ed All Together Now.

Sabrina Salerno ha partecipato a diversi programmi tv negli anni 80 e 90 ma debutta in un talent show e ritorna in un programma di Rai1 dopo aver presentato la serata finale del Festival 2020 al fianco di Amadeus.

Al Bano ha partecipato al non molto fortunato Uomo e gentiluomo di Milly Carlucci, all’Isola dei Famosi, a The Voice e The Voice Senior ed il Cantante Mascherato.

Morgan è stato per sette edizioni tra i giudici di X-Factor, riuscendo a portare al successo ben cinque artisti.

Memo Remigi debutta in un talent ma è stato tra i protagonisti della scorsa edizione del programma del day-time di Rai1 Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e negli ultimi anni protagonista anche a Propaganda Live.

Da Sanremo a Ballando

In totale hanno partecipato ben 36 volte al Festival di Sanremo, vincendone ben 4 edizioni.

Arisa 7 partecipazioni (1 vittoria tra le Nuove Proposte ed 1 tra i Big)

Mietta 8 partecipazioni (1 vittoria tra le Nuove Proposte ed un terzo posto tra i Big)

Sabrina Salerno 1 partecipazione

Al Bano 15 partecipazioni (1 vittoria, 2 secondi posti e 3 terzi posti)

Memo Remigi 3 partecipazioni

Morgan 2 partecipazioni coi Bluvertigo e 2 squalifiche come artista solista

I sei artisti si sfideranno sul palco della pista di ballo di Rai1 e chissà se la bravissima Big Band di Paolo Belli riarrangerà i successi dei cantanti in gara per le loro esibizioni danzanti.

Completano il cast dell’edizione numero sedici di Ballando con le stelle: il modello ed ex rugbista Alvise Rigo, il motociclista Andrea Iannone, la figlia di Paul Gascoigne: Bianca Gascoigne, l’ex calciatore Fabio Galante, il parrucchiere più televisivo d’Italia Federico Fashion Style, la bravissima attrice Valeria Fabrizi ed il divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini.

L’appuntamento è dal 16 ottobre su Rai1.