Morgan concorrente a Ballando con le stelle: "Farò imparare a parlare italiano alle persone, almeno...". Una stella che non vuole saperne di smettere di cadere!

Morgan a Ballando con le stelle. A quanto pare sarebbe sicura la partecipazione del cantautore nel celebre show di Milly Carlucci basato sul ballo.

Una nuova mossa dell’artista che lascia sconcertati mentre è ancora alle prese con la sua accusa via social (con tanto di romanzo audio, Morgangel) di “Ghosting”, azioni legali comprese, nei confronti della cantautrice Angelica Schiatti (ex Santa Margaret) e sono ancora fresche le sue dichiarazioni sul fatto che, dai live di questa estate, non vedrà un soldo i quanto andranno tutti alla madre della sua seconda figlia, la cantante Jessica Mazzoli.

Morgan Ballando con le stelle

A manifestare dei dubbi dopo l’annuncio è stata in primis Simona Ventura che, nel lontano 2008, sdoganò in televisione Morgan nella prima edizione di X Factor…

“Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo.”

Morgan non ci sta e si difende rispondendo pubblicamente alla conduttrice:

“Carissima Simona Ventura, io non solo mi ritengo totalmente fuori dal mio contesto naturale, ma di essere inappropriato in quel ruolo. Però, quello che invece è appropriato, è che si tratta di lavoro. E io, che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto. A Ballando con le stelle farò imparare a parlare italiano alle persone, almeno. E poi magari qualche balletto riuscito potrei anche realizzarlo. Ma soprattutto farò cultura, che è il mio ambito”. Lo faccio perché ho ironia e poi voglio mantenere le mie figlie, che non hanno nessuna colpa, meritano di vivere al meglio perché sono figlie di una persona che nella vita eccelle”.

Insomma siamo alle solite… Morgan è un uomo di grande cultura, musicale e non, il problema da diverso tempo a questa parte è che le chiacchiere superano i fatti…. è che la tv sfrutta il suo personaggio e lui si lascia sfruttare perché ha bisogno di soldi e, si sa, la tv paga bene.

Del resto dalle apparizioni stra pagate da Barbara D’Urso passando alle accuse nei confronti di Amadeus, accuse che hanno portato anche un animo quieto come quello di Ama ad impedirgli l’accesso alla finale di Sanremo Giovani (Ama Sanremo), programma in cui il direttore artistico di Sanremo lo aveva fortemente voluto nelle vesti di giurato, fino ad arrivare ai discorsi assurdi e fin troppo oltre le righe che tutti gli utenti di Clubhouse hanno potuto ascoltare, si è capito che c’è un problema umano prima che artistico.

Solo che ad oggi chi fa tv finge che il problema non esista, finge di non sfruttare il personaggio ai fini di audience fregandosene del baratro in cui lo si sta spingendo.

L’unico che in questo caso ha avuto il coraggio di esporsi manifestando grande preoccupazione è stato Valerio Soave, fondatore della Mescal, etichetta discografica dei Bluvertigo agli esordi, ma anche di Bugo che, nonostante tutti i danni ricevuti, ha comunque espresso pensieri che racchiudono preoccupazione e grande umanità nei confronti del cantautore.

Morgan nel frattempo continua nel suo percorso auto distruttivo accusando la Rai di boicottarlo (e dopo le accuse ad Amadeus, ci sembra il minimo) in quanto non gli affiderebbe un programma di musica nonostante le sue conoscenze enciclopediche sul tema.

Del resto, parole sue, è il più grande talent scout del mondo. Potrebbe anche essere ma il suo auto sabotarsi lo porterà ad essere un ballerino, chiamato per attirare attenzione e polemiche, a Ballando con le stelle.