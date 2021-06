I problemi giudiziari di Morgan: lo sfratto, la denuncia per stalking... "Ci lascerò le penne tra poco"

Continua il periodo nero di Morgan alle prese con diversi problemi giudiziari e, di conseguenza, i suoi sfoghi sui social.

L’artista milanese è già da diverso tempo al centro di un procedimento di sfratto dalla sua casa di Monza. Una procedura avviata dopo la richiesta di pignoramento per pagare i debiti con le due principali donne della sua vita da cui ha avuto due figlie, Asia Argento e Jessica Mazzoli.

La vicenda ha causato all’artista la notifica di un decreto di citazione diretta a giudizio per i reati di resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale, per fatti che avvenuti il giorno dell’esecuzione forzata dello sfratto.

A questa vicenda si è aggiunta nei mesi scorsi la richiesta di risarcimento danni da parte degli editori di Sincero, brano presentato in gara a Sanremo 2020 con Bugo, squalificato dalla gara a causa del comportamento sul palco di Morgan che portò l’ex amico ad abbandonare il palco durante l’esibizione.

Se tutto questo non bastasse da diversi mesi è in corso un procedimento per stalking ai danni di una nota cantautrice 32enne di Monza a sua volta accusata dall’artista di ghosting.

L’accusa per la precisione è di molestie e stalking. Secondo i pm, Morgan nell’aprile dello scorso anno avrebbe insultato e minacciato la donna in un video inviato su WhatsApp, per poi contattarla con un’identità fasulla, fingendosi un rapper che cercava una collaborazione. Una vicenda che, parrebbe aver preso il via da Clubhouse (vedi qui).

Lo sfogo di Morgan

Negli ultimi mesi il cantautore ha spesso usato la sua pagina Instagram per sfogarsi e manifestare il suo malessere. Queste le parole dell’artista:

“C’è chi mi vuole morto e non è una metafora. Io sono disintegrato, ci lascerò le penne tra poco. Fermatela dall’uccidermi.”

Gli sfoghi dell’artista continuano nei commenti dei suoi post dove cerca di far capire che lui vorrebbe il bene della cantautrice:

“Sapete cosa vi dico? Il fatto che lei tragga vantaggio dal mio parlarne non fa che andare nella giusta direzione. Io voglio il suo successo non la sua sconfitta, nonostante si stia apparentemente comportando in modo deplorevole. L’ho sempre desiderato perché la ritengo una grande artista. Non per altro me ne sono innamorato”.

Parole che appaiono molto pesanti se le accuse di molestie e stalking venissero confermate dalla legge. Va inoltre aggiunto che, nonostante noi come gran parte della stampa sappia il nome della donna in questione, al momento nessuno l’ha citata per rispetto al contrario del cantautore che lo ha fatto sui social

Il progetto Morgangel

Nell’ultimo post pubblicato il 14 giugno su Instagram, Morgan ha annunciato il progetto Morgangel, ovvero una audiobiografia recente delle vicende dell’artista, e quindi a questa situazione di ghosting/stalking. Ecco come il cantautore descrive questo progetto:

“Costruiamo assieme la trama di Morgangel. Io pubblicherò le canzoni, voi darete le opinioni, i consigli, le visioni, le ricostruzioni, le vostre interpretazioni, comincerete ad entrare nella storia, che è la mia vita. Non dimenticate che Morgangel è la mia autobiografia sotto forma di serial musicale. Dopo qualche episodio forse la verità verrà a galla. Qualunque essa sia sono pronto ad affrontarla, accettarla, farla mia, perché la verità trionfa sempre. Vi dò le seguenti traiettorie, quali tra queste secondo voi è la risposta più credibile alla domande: perché lei non vuole parlarmi?“

Seguono diverse ipotesi che vanno dalla paura della ragazza alla scelta di allontanarsi per disinteresse, dal rispetto di un accordo con qualcuno ad una terapia di rimozione, dal rifiuto dell’amore alla menzogne altrui che l’hanno condizionata.

Insomma “un’opera” con cui Morgan anziché distaccarsi da questa vicenda continua a tenercisi ancorato.