Video intervista a Paolo Belli: Il disco dei sogni di un uomo... a cui tutti vogliono bene e ancora Vasco, Arisa, Toto Cutugno e molto altro ancora

Video intervista a Paolo Belli a cura di Fabio Fiume.

Dalla felicità di omaggiare i suoi miti, alla stima ricambiata diventata poi amicizia vera con Milly Carlucci, non dimenticando mai i tanti grazie da dire: da Panariello a Conti, passando per Chiambretti ( il primo a volerlo in tv ) e Vasco Rossi che lo volle in tour con lui dopo la prima cocente eliminazione a Sanremo.

E quella festa a cui lo invitò Tullio De Piscopo per il compleanno di Toto Cutugno, dove capì il grande uomo e fine musicista che oggi merita l’omaggio della rilettura de’ L’Italiano.

E poi: possiamo dire ad Arisa che lui vorrebbe ricantasse anche nel suo prossimo disco? Ok Paolo, se riesco a catturarla per un’intervista sarà mio pensiero!

Questo e tanto altro in una chiacchierata molto leggera che pure ha avuto le sue difficoltà ( la connessione di Paolo era precaria ed alla fine noterete il suo cambio di location ) in cui è venuto fuori l’uomo che ha grande rispetto per il lavoro che svolge, per quello degli altri ( non a caso alcuni elementi della sua Big Band suonano con lui da trent’anni ), anche quando bisogna riconoscere la libertà di scelta degli altri, cosa che ad esempio portò allo scioglimento dei Ladri Di Biciclette, la band con cui arrivò il successo a fine anni 80.

Quella stessa libertà che gli concede la sua partner televisiva, Milly Carlucci, vero e proprio capo moderno, ligio al dovere ma con la convinzione che ognuno debba sentirsi libero di lavorare secondo le sue competenze.

E allora se volete sapere tutte queste curiosità e tanto altro non avete che da guardare questa video intervista.

Ecco a voi Paolo Belli

Foto di copertina di Ila Scattini