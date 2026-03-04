4 Marzo 2026
Paolo Belli si candida per l’Eurovision con il brano “Bellissima”

Il cantante emiliano presenta il brano nella finale del San Marino Song Contest, che assegna il pass per l’Eurovision di Vienna.

Paolo Belli presenta il singolo Bellissima al San Marino Song Contest 2026
Dal 3 marzo 2026 è sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Paolo Belli, dal titolo Bellissima. Con questo brano, il cantante si candida all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

Paolo Belli è tra i 10 big in gara al San Marino Song Contest 2026. Venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana si tiene la finale, che assegnerà il pass per l’Eurovision. In quella serata il musicista emiliano presenta la sua nuova canzone.

Paolo Belli pubblica il brano "Bellissima"

Bellissima è una dedica d’amore in chiave pop, con un sound fresco e un ritmo travolgente. Il brano unisce leggerezza musicale e capacità di raccontare la vita con autenticità e calore. Belli descrive così il pezzo: “È una dichiarazione d’amore senza filtri, che trova il suo apice nella frase ‘ti porterei allo stadio ogni domenica’, come a dire: sono pronto a condividere con te qualcosa di profondamente mio”.

Il brano (CinicoDisincanto/Artist First) trasforma la nostalgia in energia positiva, attraverso immagini semplici e quotidiane. Il ricordo di un weekend che si vela di leggera malinconia. Una casa che sembra più vuota. Piccoli dettagli, come un gatto sul divano, due pizze sopra il tavolo, tre girasoli in mano, che fanno nascere un sorriso. Si tratta di situazioni ordinarie che custodiscono però emozioni profonde.

Bellissima ha un ritornello immediato, cantabile e coinvolgente. Le strofe, invece, sono intime. Il brano è scritto da Galeffi, Riccardo Scirè e Leo Pari. La produzione è di Pino Iodice e Gabriele Cannarozzo.

