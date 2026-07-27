Il sessantottesimo Festival di Sanremo si è chiuso il 10 febbraio 2018 con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Cinque serate al Teatro Ariston, dal 6 al 10 febbraio, con Claudio Baglioni al primo dei suoi due anni da conduttore e direttore artistico, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Secondo posto per Lo Stato Sociale, terzo per Annalisa.

Il brano più venduto di quel Festival, però, non è quello che ha vinto. È quello di un ragazzo che gareggiava fra le Nuove Proposte e che oggi riempie gli stadi.

Sanremo 2018: la classifica finale

Il regolamento di quell’anno non prevedeva eliminazioni fra i Campioni: tutti e venti i Big arrivarono alla serata conclusiva. Questa è la classifica generale letta all’Ariston il 10 febbraio, prima della sfida a tre che ha assegnato la vittoria.

# Artista Canzone 1 Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente 2 Lo Stato Sociale Una vita in vacanza 3 Annalisa Il mondo prima di te 4 Ron Almeno pensami 5 Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico Imparare ad amarsi 6 Max Gazzè La leggenda di Cristalda e Pizzomunno 7 Luca Barbarossa Passame er sale 8 Diodato e Roy Paci Adesso 9 The Kolors Frida (mai, mai, mai) 10 Giovanni Caccamo Eterno 11 Le Vibrazioni Così sbagliato 12 Enzo Avitabile e Peppe Servillo Il coraggio di ogni giorno 13 Renzo Rubino Custodire 14 Noemi Non smettere mai di cercarmi 15 Red Canzian Ognuno ha il suo racconto 16 Decibel Lettera dal Duca 17 Nina Zilli Senza appartenere 18 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli Il segreto del tempo 19 Mario Biondi Rivederti 20 Elio e le Storie Tese Arrivedorci

Le Nuove Proposte di Sanremo 2018

Otto artisti in gara, sfide dirette a coppie, un podio finale. Vinse Ultimo con Il ballo delle incertezze, davanti a Mirkoeilcane e Mudimbi. Per gli altri cinque la Rai non ha mai diffuso un ordine di arrivo: in tabella restano senza posizione.

# Artista Canzone 1 Ultimo Il ballo delle incertezze 2 Mirkoeilcane Stiamo tutti bene 3 Mudimbi Il mago – Alice Caioli Specchi rotti – Eva Cosa ti salverà – Giulia Casieri Come stai – Leonardo Monteiro Bianca – Lorenzo Baglioni Il congiuntivo

I premi di Sanremo 2018

Premio della Critica “Mia Martini” Campioni : Ron, Almeno pensami

: Ron, Almeno pensami Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” Campioni : Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza

: Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale : Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

: Max Gazzè, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Premio per la migliore interpretazione : Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi

: Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Imparare ad amarsi Premio Lunezia : Luca Barbarossa, Passame er sale

: Luca Barbarossa, Passame er sale Premio della Critica “Mia Martini” Nuove Proposte : Mirkoeilcane, Stiamo tutti bene

: Mirkoeilcane, Stiamo tutti bene Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” Nuove Proposte : Alice Caioli, Specchi rotti

: Alice Caioli, Specchi rotti Premio “Enzo Jannacci” per la migliore interpretazione, Nuove Proposte : Mirkoeilcane

: Mirkoeilcane Premio TIMmusic: Ermal Meta e Fabrizio Moro

Cosa è successo dopo: le certificazioni di Sanremo 2018

Tre Big su venti hanno ottenuto una certificazione FIMI, più una Nuova Proposta. E il brano più certificato dell’edizione non è quello dei vincitori: è Il ballo delle incertezze, tre volte platino, il triplo del livello raggiunto da Non mi avete fatto niente (qui le soglie che servono per un disco d’oro o di platino). Sul lato album lo scarto è ancora più netto: Peter Pan di Ultimo è stato il primo disco di quel Festival ad arrivare al platino, a settembre 2018, quando il vincitore delle Nuove Proposte era ancora un nome che la maggior parte del pubblico generalista non sapeva pronunciare.

Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Ultimo Il ballo delle incertezze 1ª Nuove Proposte 3 volte platino Lo Stato Sociale Una vita in vacanza 2ª Campioni 2 volte platino Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente 1ª Campioni Platino Annalisa Il mondo prima di te 3ª Campioni Platino

Il totale dell’edizione si ferma a 350.000 copie certificate: nella nostra classifica delle edizioni per copie vendute vale il dodicesimo posto. Il confronto che pesa è con le annate a ridosso: Sanremo 2016 ha certificato undici brani su venti Big, il 2017 dieci su ventidue, il 2019 dieci su ventiquattro. Il 2018 tre su venti, il 15%. Sul fronte album il quadro era già chiaro a luglio, quando solo quattro dei venti dischi legati al Festival avevano superato le 10.000 copie.

È qui che il 2018 diventa un caso. In televisione quel Festival andò benissimo: 52,2% di share medio, il più alto dal 2005, un primato che ha tenuto due anni fino al 54,8% di Amadeus nel 2020. Quasi undici milioni di spettatori a sera davanti a venti canzoni che il lunedì dopo erano già sparite dal mercato. E l’unico a fare numeri veri, quell’anno, gareggiava fra le Nuove Proposte.

Il caso plagio che tenne i vincitori fuori dall’Ariston per una serata

Il 7 febbraio, seconda serata, la Rai sospese in via precauzionale la partecipazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nell’ordine di esibizione al loro posto andò Renzo Rubino. Il motivo: il ritornello di Non mi avete fatto niente riprendeva Silenzio di Andrea Febo, coautore del brano in gara, già presentato a Sanremo Giovani 2016 e a Musicultura 2017.

L’ufficio legale Rai sciolse il nodo nella stessa serata applicando il regolamento: il prelievo da un brano già edito è ammesso finché non supera un terzo della durata complessiva. Silenzio pesava 1 minuto e 3 secondi sui 3 minuti e 24 della canzone in gara. Il duo fu riammesso, cantò l’8 febbraio e due giorni dopo vinse il Festival. Meta e Moro ruppero il silenzio su AMI il 7 febbraio, mentre la sospensione era ancora in corso: “Abbiamo mantenuto una parte di quella canzone per non sacrificare qualcosa di bello”.

Il resto di quell’edizione, per punti:

Con Non mi avete fatto niente Meta e Moro rappresentarono l’Italia all’ Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona, chiudendo al quinto posto.

rappresentarono l’Italia all’ 2018 di Lisbona, chiudendo al quinto posto. Elio e le Storie Tese chiusero la classifica al ventesimo posto con Arrivedorci, brano scritto come congedo: era il loro ultimo Festival prima dello scioglimento annunciato.

chiusero la classifica al ventesimo posto con Arrivedorci, brano scritto come congedo: era il loro ultimo Festival prima dello scioglimento annunciato. Il congiuntivo di Lorenzo Baglioni è l’unico brano di quell’anno finito nei materiali didattici sulla lingua italiana, con tanto di articolo dedicato dalla Treccani .

è l’unico brano di quell’anno finito nei materiali didattici sulla lingua italiana, con tanto di articolo dedicato dalla . Gli ascolti furono il primo argomento della conferenza stampa finale di Baglioni, che da lì aprì la trattativa per il bis.

Cosa ci dissero gli artisti di Sanremo 2018, da Ultimo a Elio

Eravamo all’Ariston con le telecamere per tutta la settimana. Quello che resta negli archivi di AMI sono le voci dei protagonisti raccolte prima che la classifica esistesse.

Ultimo, intervistato due giorni prima della sua esibizione, raccontava due date appena vendute: “Abbiamo fatto quelle due date sold out, tra l’altro in tre giorni”. Otto anni dopo l’unità di misura è cambiata: per Tor Vergata i biglietti sono finiti in tre ore. Nello stesso video spiegava perché il palco del Festival lo spaventava più dei suoi concerti: “Nel live non ho paura per niente”, mentre a Sanremo “mi sento un po’ più in difficoltà, perché sono molto più istintivo”. Una settimana dopo la vittoria, tornava da noi e chiudeva il discorso così: “Sono estremamente timido e spesso in questo tipo di cose non sto bene. Proprio fisicamente, ho i cali di pressione”.

Ermal Meta e Fabrizio Moro si sono seduti davanti alla nostra telecamera poche ore dopo la riammissione in gara, con la sospensione ancora addosso: “In questi due giorni leggere tutte quelle cose che sono state scritte, sia in positivo che in negativo, comunque ha aumentato la tensione”. E sul motivo per cui due artisti già affermati erano finiti in quella gara: “Abbiamo deciso di dare una chance in più a questa canzone, e il palco di Sanremo è un grandissimo amplificatore”.

La cosa più divertente dell’archivio 2018 però è la profezia di Elio e le Storie Tese, che quell’anno puntavano dichiaratamente all’ultimo posto. Davanti a noi lo dissero prima della finale: il ventesimo posto era “questo ultimo posto tanto sospirato”, ma non era garantito, perché in classifica c’erano “quei buffoni dello Stato Sociale che sono arrivati qua urlando ai quattro venti: gli ultimi arriviamo noi”. E poi la previsione, azzeccata: “Sono talmente degli incapaci che arriveranno primi, addirittura”. Lo Stato Sociale arrivò secondo. Elio ultimo, come voleva.

Da Sanremo 2017 a Sanremo 2019

L’edizione precedente è quella vinta da Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma, con Ermal Meta già sul podio da terzo: i numeri del voto di Sanremo 2017. L’edizione successiva è quella in cui Ultimo torna da Big e arriva secondo dietro Mahmood, con la polemica sul voto che si trascina per settimane: la serata finale di Sanremo 2019.

Domande frequenti su Sanremo 2018

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2018?

Hanno vinto Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, davanti a Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e ad Annalisa con “Il mondo prima di te”.

Chi presentava Sanremo 2018?

Claudio Baglioni, al primo dei suoi due anni da conduttore e direttore artistico, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2018?

In gara c’erano venti Big e otto Nuove Proposte. L’elenco completo, con artisti e titoli, è nelle due tabelle in cima a questa pagina, e i testi delle canzoni dei Campioni sono nel nostro articolo dedicato.

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2018?

Ultimo, con “Il ballo delle incertezze”, davanti a Mirkoeilcane e Mudimbi.