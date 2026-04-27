Testo e significato di Niente da perdere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio da venerdì 1° maggio per BMG. Il brano è contenuto in Non ho paura di niente, decimo album in studio del cantautore, disponibile da oggi anche in digitale dopo l’uscita nei formati fisici.

Il nuovo progetto arriva insieme alla vittoria di Fabrizio Moro nella prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Niente da perdere è l’inedito scelto per accompagnare questa fase del disco: una canzone che entra nel nucleo più diretto dell’album, tra cadute personali, bisogno di ripartire e quella soglia in cui la paura perde forza.

Fabrizio Moro – Niente da perdere : il significato del brano

Niente da perdere è una canzone sulla ripartenza dopo un momento di buio. Fabrizio Moro si rivolge a una donna che ha attraversato una fase di dolore, immobilità e vergogna, fino a ritrovarsi sola, ferma, quasi incapace di riconoscersi.

Il brano non racconta una rinascita pulita o romantica. Parla di una persona che ha sbagliato con se stessa, che ha toccato una forma di disgusto personale, ma che a un certo punto smette di nascondersi. Il verso “In mano non ho niente” diventa così una dichiarazione doppia: da una parte la perdita, dall’altra la libertà di chi non ha più nulla da difendere davanti agli altri.

Nel testo c’è anche un passaggio molto diretto sul rapporto con la fragilità mentale: “Sei sempre stata libera da tutti i tentativi / di esistere per forza anche con gli antidepressivi”. Una frase che sposta il brano fuori dalla semplice ballata motivazionale e lo porta dentro una zona più ruvida, dove la sopravvivenza passa anche dalla fatica di restare presenti.

Niente da perdere si lega al titolo dell’album, Non ho paura di niente, senza trasformarlo in uno slogan. Qui il coraggio non è eroico. È più vicino a una presa d’atto: sei ancora viva, sei ancora qui, e non devi più chiedere scusa per il modo in cui hai provato a resistere.

La produzione dell’album è affidata a Katoo, che accompagna il cantautorato di Fabrizio Moro lasciando spazio alla voce e alla scrittura. Parole al centro, tensione emotiva, pochi giri intorno al punto.

Da oggi è online anche il video AI di Niente da perdere, diretto da Claudio Zagarini e Federica Hegger.

Il testo di Niente da perdere

Guarda il cielo com’è splendido

Sei rinata e ancora tu non ci credevi neanche più

Nelle scuse che cercavi per restare ferma lì

Sola a piangere in un angolo

Hai sbagliato con te stessa fino a farti schifo

Ma non provi più vergogna di ripetere alla gente

In mano non ho niente

In mano non ho, in mano non ho niente

Lo vedi non ho, lo vedi non ho niente

Ci credi o no, ci credi, non ho niente

Da perdere, niente da perdere, niente da perdere

E allo specchio sei bellissima

Perché sai di essere ancora viva

Nascosta dietro a quella sigaretta che quando ti serve

Sa di tutto, sa di tutto, e poi non sa di niente

In mano non ho, in mano non ho niente

Lo vedi non ho, lo vedi non ho niente

Ci credi però, ci credi, non ho niente

Da perdere, niente da perdere, niente da perdere

Niente da perdere, niente da perdere

Sei sempre stata libera da tutti i tentativi

Di esistere per forza anche con gli antidepressivi

Ripetilo a te stessa che nessuno ora ti sente

In mano non ho, in mano non ho niente

Lo vedi non ho, lo vedi non ho niente

Ci credi o no, ci credi, non ho niente

Da perdere, niente da perdere, niente da perdere

Niente da perdere, niente da perdere

Niente da perdere

Niente da perdere

Niente…

Non ho paura di niente: il nuovo album di Fabrizio Moro

Non ho paura di niente è il decimo album in studio di Fabrizio Moro. Il disco è già disponibile in CD, vinile e vinile deluxe green petrol in edizione limitata e numerata, mentre da oggi è fuori anche in digitale.

Questa la tracklist dell’album:

Niente da perdere

Non ho paura di niente

Simone spaccia

Casa mia

Superficiali

In un mondo di stronzi

Comunque mi vedi

Sabato

Toglimi l’aria

Scatole

Il vinile deluxe green petrol in edizione limitata e numerata contiene anche la bonus track Prima di domani con Il Tre.

Fabrizio Moro in tour: le date di Non ho paura di niente Live 2026

Sabato 2 maggio Fabrizio Moro sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per l’anteprima del tour Non ho paura di niente Live 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners. Il tour proseguirà da ottobre nei principali club italiani.

Sul palco con lui ci saranno Danilo Molinari, Roberto “Red” Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

2 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

– – Palazzo dello Sport 23 ottobre 2026 – Padova – Hall

– – Hall 24 ottobre 2026 – Senigallia (Ancona) – Mamamia

– (Ancona) – Mamamia 28 ottobre 2026 – Milano – Fabrique

– – Fabrique 31 ottobre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Concordia

– (Torino) – Concordia 6 novembre 2026 – Firenze – Cartiere Carrara

– – Cartiere Carrara 7 novembre 2026 – Bologna – Estragon

– – Estragon 12 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica

– – Casa della Musica 13 novembre 2026 – Molfetta (Bari) – Eremo Club

– (Bari) – Eremo Club 15 novembre 2026 – Catania – Land

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Foto di SHIPMATE