28 Aprile 2026
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28 Aprile 2026

Fabrizio Moro riparte da Niente da perdere, tra nuovo album, Canzonissima e tour

Il brano inedito è contenuto nel nuovo album Non ho paura di niente, fuori anche in digitale dopo la vittoria a Canzonissima

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Fabrizio Moro nella foto promozionale di Niente da perdere
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Testo e significato di Niente da perdere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio da venerdì 1° maggio per BMG. Il brano è contenuto in Non ho paura di niente, decimo album in studio del cantautore, disponibile da oggi anche in digitale dopo l’uscita nei formati fisici.

Il nuovo progetto arriva insieme alla vittoria di Fabrizio Moro nella prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Niente da perdere è l’inedito scelto per accompagnare questa fase del disco: una canzone che entra nel nucleo più diretto dell’album, tra cadute personali, bisogno di ripartire e quella soglia in cui la paura perde forza.

Fabrizio MoroNiente da perdere: il significato del brano

Niente da perdere è una canzone sulla ripartenza dopo un momento di buio. Fabrizio Moro si rivolge a una donna che ha attraversato una fase di dolore, immobilità e vergogna, fino a ritrovarsi sola, ferma, quasi incapace di riconoscersi.

Il brano non racconta una rinascita pulita o romantica. Parla di una persona che ha sbagliato con se stessa, che ha toccato una forma di disgusto personale, ma che a un certo punto smette di nascondersi. Il verso “In mano non ho niente” diventa così una dichiarazione doppia: da una parte la perdita, dall’altra la libertà di chi non ha più nulla da difendere davanti agli altri.

Nel testo c’è anche un passaggio molto diretto sul rapporto con la fragilità mentale: “Sei sempre stata libera da tutti i tentativi / di esistere per forza anche con gli antidepressivi”. Una frase che sposta il brano fuori dalla semplice ballata motivazionale e lo porta dentro una zona più ruvida, dove la sopravvivenza passa anche dalla fatica di restare presenti.

Niente da perdere si lega al titolo dell’album, Non ho paura di niente, senza trasformarlo in uno slogan. Qui il coraggio non è eroico. È più vicino a una presa d’atto: sei ancora viva, sei ancora qui, e non devi più chiedere scusa per il modo in cui hai provato a resistere.

La produzione dell’album è affidata a Katoo, che accompagna il cantautorato di Fabrizio Moro lasciando spazio alla voce e alla scrittura. Parole al centro, tensione emotiva, pochi giri intorno al punto.

Da oggi è online anche il video AI di Niente da perdere, diretto da Claudio Zagarini e Federica Hegger.

Il testo di Niente da perdere

Guarda il cielo com’è splendido
Sei rinata e ancora tu non ci credevi neanche più
Nelle scuse che cercavi per restare ferma lì
Sola a piangere in un angolo
Hai sbagliato con te stessa fino a farti schifo
Ma non provi più vergogna di ripetere alla gente

In mano non ho niente
In mano non ho, in mano non ho niente
Lo vedi non ho, lo vedi non ho niente
Ci credi o no, ci credi, non ho niente
Da perdere, niente da perdere, niente da perdere

E allo specchio sei bellissima
Perché sai di essere ancora viva
Nascosta dietro a quella sigaretta che quando ti serve
Sa di tutto, sa di tutto, e poi non sa di niente

In mano non ho, in mano non ho niente
Lo vedi non ho, lo vedi non ho niente
Ci credi però, ci credi, non ho niente
Da perdere, niente da perdere, niente da perdere
Niente da perdere, niente da perdere

Sei sempre stata libera da tutti i tentativi
Di esistere per forza anche con gli antidepressivi
Ripetilo a te stessa che nessuno ora ti sente

In mano non ho, in mano non ho niente
Lo vedi non ho, lo vedi non ho niente
Ci credi o no, ci credi, non ho niente
Da perdere, niente da perdere, niente da perdere
Niente da perdere, niente da perdere

Niente da perdere
Niente da perdere
Niente…

Non ho paura di niente: il nuovo album di Fabrizio Moro

Non ho paura di niente è il decimo album in studio di Fabrizio Moro. Il disco è già disponibile in CD, vinile e vinile deluxe green petrol in edizione limitata e numerata, mentre da oggi è fuori anche in digitale.

Questa la tracklist dell’album:

  • Niente da perdere
  • Non ho paura di niente
  • Simone spaccia
  • Casa mia
  • Superficiali
  • In un mondo di stronzi
  • Comunque mi vedi
  • Sabato
  • Toglimi l’aria
  • Scatole

Il vinile deluxe green petrol in edizione limitata e numerata contiene anche la bonus track Prima di domani con Il Tre.

Fabrizio Moro in tour: le date di Non ho paura di niente Live 2026

Sabato 2 maggio Fabrizio Moro sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma per l’anteprima del tour Non ho paura di niente Live 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners. Il tour proseguirà da ottobre nei principali club italiani.

Sul palco con lui ci saranno Danilo Molinari, Roberto “Red” Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

  • 2 maggio 2026Roma – Palazzo dello Sport
  • 23 ottobre 2026Padova – Hall
  • 24 ottobre 2026Senigallia (Ancona) – Mamamia
  • 28 ottobre 2026Milano – Fabrique
  • 31 ottobre 2026Venaria Reale (Torino) – Concordia
  • 6 novembre 2026Firenze – Cartiere Carrara
  • 7 novembre 2026Bologna – Estragon
  • 12 novembre 2026Napoli – Casa della Musica
  • 13 novembre 2026Molfetta (Bari) – Eremo Club
  • 15 novembre 2026Catania – Land

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