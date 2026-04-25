Testo e significato di Girasole, il brano di Leo Gassmann contenuto nell’album Vita Vera Paradiso, uscito il 9 aprile per EMI Records / Universal Music Italia. Il pezzo viene presentato per la prima volta dal vivo nel corso dell’ultima puntata di Canzonissima 2026 e si muove su una scrittura amorosa molto diretta, costruita su immagini luminose, stupore e riconoscimento.

Il brano è firmato da Leo Gassmann con Matteo Costanzo, Giuseppe Taccini e Fadi, mentre la produzione è di Matteo Costanzo e Giuseppe Taccini.

Leo Gassmann – Girasole : il significato del brano

Girasole lavora su un’immagine precisa fin dal titolo. La persona amata viene guardata da più angolazioni: da sotto, da sopra, da fuori, da dentro. Ogni prospettiva cambia il ritratto ma tiene fermo il punto centrale, cioè l’effetto che questa presenza ha su chi canta. Prima c’era “solo rumore”, poi arriva qualcuno che rimette ordine, aria e luce.

Il testo ha una struttura semplice, quasi da canzone pop classica, ma dentro ci mette diversi dettagli che lo tengono in piedi bene: il girasole, il sole, l’uragano, il soldato americano, il primo passo sulla luna. Non sono immagini messe lì per fare scena. Servono a raccontare una persona che appare enorme, quasi fuori misura, e che per questo cambia anche lo sguardo di chi la incontra.

Il testo di Girasole

Vista da sotto sembri un girasole

che si muove muove muove

vista da sopra sembri un grande sole

che riscalda e che commuove

prima di te c’era solo rumore

una granda confusione

ora sei aria se respiro

dopo un lunga immersione

non so dove, ma sono certo di averti già vista

e adesso che sei mia

mi fai venire voglia di fare l’artista

di scrivere canzoni

di amarti finchè vuoi

parlarti di orizzonti

segreti di altri mondi

Vista da fuori sembri un uragano

un soldato americano

vista da dentro sei avventura

e il primo passo sulla luna

non so dove, ma sono certo di averti già vista

e adesso che sei mia

mi fai venire voglia di fare l’artista

di scrivere canzoni

di amarti finchè vuoi

parlarti di orizzonti

segreti di altri mondi

non so come

ma sono certo di averti trovata

incontrarti è stata una fortuna

non sai quanto ti avevo cercata

quando guardi emozioni

quando parli mi commuovi

quando ridi e siam vicini

mi colori di colori nuovi

Non sai, non sai, non sai

quanto ti ho chiamata

Non sai, non sai, non sai

quanto ti ho cercata

anche all’ombra della luna

è poco, è poco, è poco

se la chiamo fortuna

e la chiamo fortuna

ma che bella fortuna

ma che bella fortuna

quando guardi emozioni

quando parli mi commuovi

quando ridi e siam vicini

mi colori di colori nuovi

quando guardi emozioni

quando parli mi commuovi

quando ridi e siam vicini

mi colori di colori nuovi

quando ridi e siam vicini

mi colori di colori nuovi

quando ridi e siam vicini

mi colori di colori nuovi

Girasole arriva dopo Sanremo 2026 e dentro Vita Vera Paradiso

Girasole è contenuta in Vita Vera Paradiso, il disco pubblicato da Leo Gassmann dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Naturale. La prima esecuzione dal vivo del brano arriva invece nell’ultima puntata di Canzonissima 2026, dove il pezzo entra subito in una chiave più esposta e radiofonica rispetto ad altri momenti del disco.