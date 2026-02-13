13 Febbraio 2026
Leo Gassmann a Sanremo 2026 con “Naturale”: testo e significato

Autori, album, duetto e tutti i dettagli sulla partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

Leo Gassmann al Festival di Sanremo 2026
Leo Gassmann è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Naturale.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla NATURALE – il significato della canzone

Nel brano Naturale, Leo Gassmann parla di un grido d’amore che rompe le barriere, che invita ad andare oltre le apparenze e a scorgere la verità nascosta dietro ciò che è visibile, un richiamo a guardare con il cuore oltre la superficie.

Testo di “naturale” – Leo gassmann*

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “naturale”

Autori e compositori: Leo Gassmann, Francesco Savini (Sventura), Mattia Davì (Mizar), Alessandro Casali (Mediterraneo)
Editori: Triggger, Visionary Sapiens Publishing
Produzione: Sventura

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Dopo la partecipazione al festival di Sanremo con il singolo Naturale, Leo Gassmann pubblicherà il suo terzo album in studio intitolato Vita Vera Paradiso il 10 aprile via EMI RECORDS ITALY / Universal Music Italia.

Il cantautore romano arriverà in una veste completamente nuova: un cambio di sonorità per il nuovo progetto che vira verso la musica folk. Vita Vera Paradiso è un disco più maturo, che segna una vera e propria crescita artistica, sia dal punto di vista estetico, che sonoro.

Il nuovo disco è ispirato alla musica di Bob Dylan fino a cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build.

I temi che affronta sono storie d’amore e storie esistenziali. L’album è tutto suonato da musicisti (dalla batteria e la chitarra fino al banjo e al mandolino, c’è spazio anche per la cornamusa e gli archi).

IL TOUR

L’album sarà seguito da un tour che partirà in primavera.

Quante volte LEO GASSMANN ha partecipato a Sanremo?

Seconda partecipazione al Festival, terza se si conta la vittoria del 2020 tra le Nuove proposte, per Leo Gassmann.

  • 2020 – Vai bene così – 1° – Giovani
  • 2023 – Terzo cuore – 18° – BIG

Il duetto di LEO GASSMANN nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Leo Gassmann si esibirà con Aiello sulle note di Era tutto previsto di Riccardo Cocciante.

Il brano uscito nel 1975 e contenuto nell’albuma L’alba, racconta in maniera rassegnata e consapevole la fine di un amore, tra tradimento e abbandono, in una relazione, dolorosa e ormai logorata.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5/10
Media voto della stampa: *5,30*

Quando canta LEO GASSMANN a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

 

