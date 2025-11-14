Fabrizio Moro: “Non Ho Paura di Niente è uno sfogo. La paura è un alleato, non un nemico”

Disponibile solo in formato fisico (vinile, CD e vinile deluxe green petrol in edizione limitata e numerata), Non Ho Paura di Niente (BMG), è il nuovo album di Fabrizio Moro, che si confronta – ancora una volta – con il suo lato oscuro, riscoprendo la leggerezza, la freschezza e l’istintività dei vent’anni.

Tra paura e coraggio, errori e libertà, il cantautore ci guida così in un viaggio intimo, permettendoci di entrare in punta di piedi a casa sua e raccontandoci il lato più coraggioso e vulnerabile di sé e di questo suo nuovo lavoro.

“Non Ho Paura Di Niente è un album in cui ho messo tanto cuore e tanto fegato ma, rispetto ai dischi precedenti, questo è stato più ‘sofferto’.

È nato in un momento in cui provavo un disagio generale. Ero deluso da tutto quello che stava accadendo intorno al sistema musicale italiano e questa sensazione è stata maggiormente accentuata dal periodo storico che stavamo vivendo: il post-pandemia.

Oggi viviamo tutto sempre di fretta. Si corre anche nel mondo musicale. Ma io sono cresciuto in un mondo differente e per me fare un album è un processo diverso, richiede tempo.

Ho scritto una quarantina di brani, per poi sceglierne nove da inserire nel disco. Non Ho Paura di Niente è anche il titolo della canzone che ha sbloccato una serie di meccanismi creativi, mettendomi sulla strada giusta per poter tirare fuori tutto quello che mi portavo dentro. È per questo motivo ho scelto di chiamare l’album così e di farlo iniziare proprio con questo brano”.

“NON HO PAURA DI NIENTE”, L’INTERVISTA A FABRIZIO MORO

Durante l’intervista Fabrizio Moro ci ha parlato non solo di questo suo nuovo album, ma anche di suo figlio Libero, al quale ha insegnato a essere indipendente, anche emotivamente.

“Io ho sacrificato tante cose in nome della libertà. Per me è il valore più importante”.

Ed è proprio questa libertà che ha talvolta portato il cantautore a commettere dei passi falsi, ma “ho scoperto chi sono proprio attraverso gli sbagli che ho fatto”.

E la paura? “La paura è un alleato, non un nemico: bisogna imparare a incanalarla bene”, ha spiegato Moro.

Poi, facendo riferimento al titolo del disco, ha aggiunto: “Io ho paura di tantissime cose. Non Ho Paura di Niente è lo sfogo del Fabrizio coraggioso. Ma, per fortuna, c’è una parte di me che continua ad avere paura. D’altronde, quando ci si sente troppo sicuri, si rischia di perdere il contatto con la realtà e di fare tante ca**ate”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire Non Ho Paura di Niente.

Clicca in basso su “continua” per scoprire le date dell’instore tour e quelle del Non Ho Paura di Niente Live 2026.