Fabrizio Moro: guida all’ascolto del nuovo album “Non Ho Paura Di Niente”

A due anni e mezzo di distanza dall’uscita del suo ultimo progetto discografico, La mia voce vol.2, Fabrizio Moro torna con Non Ho Paura Di Niente (BMG), il suo decimo album in studio, da oggi disponibile solo in formato fisico, CD, vinile e vinile deluxe green petrol (edizione limitata e numerata).

Prodotto da Katoo, il disco contiene nove brani, caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

“Non Ho Paura Di Niente è un album in cui ho messo tanto cuore e tanto fegato ma, rispetto ai dischi precedenti, questo è stato più ‘sofferto’.

È nato in un momento in cui provavo un disagio generale. Ero deluso da tutto quello che stava accadendo intorno al sistema musicale italiano e questa sensazione è stata maggiormente accentuata dal periodo storico che stavamo vivendo: il post-pandemia.

Oggi viviamo tutto sempre di fretta. Si corre anche nel mondo musicale. Ma io sono cresciuto in un mondo differente e per me fare un album è un processo diverso, richiede tempo“.

