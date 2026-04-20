20 Aprile 2026
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20 Aprile 2026

Fabrizio Moro: “La musica autorale sta morendo. Baudo mi salvò quando ero cameriere”

Il cantautore ospite di Francesca Fialdini su Rai1: dagli esordi con tre corde al presente della discografia italiana.

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Fabrizio Moro, ospite di Da noi a ruota libera, in posa di profilo su sfondo grigio scrostato, foto promozionale 2026
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L’intervista di Fabrizio Moro a Da noi… a ruota libera su Rai1 è stata una delle più dirette degli ultimi mesi: il cantautore ha parlato di musica autorale, di Pippo Baudo e di Canzonissima 2026. Moro è reduce dalla quinta puntata di Canzonissima, dove ha interpretato Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

Gli esordi: “Con tre corde sognavo il palco”

“Ho cominciato con una chitarra trovata in cantina, era di mio cugino, aveva solo tre corde. Avevo 8 anni, ma con quella sognavo il palco, mi rendeva un ragazzino felice”. Da quel ricordo nasce un progetto concreto: “Mi è venuta voglia di aprire una scuola di musica e dedicare parte della mia esistenza a quella fiamma che oggi si sta spegnendo”.

Fabrizio Moro e Pippo Baudo: “Mi ha preso quando facevo il cameriere”

“Pippo mi ha salvato. Era uno che se ne fregava: se una cosa gli piaceva, non ce n’era per nessuno, andava dritto per la sua strada. Era un uomo forte e mi ha trasmesso il coraggio. Mi ha preso quando ancora facevo il cameriere e non gliene è importato niente che non avessi una casa discografica”.

Fabrizio Moro sulla musica autorale: “Sta morendo”

“Oggi la musica, soprattutto quella autorale, sta morendo perché se non hai i numeri alle spalle non sei nessuno, anche se magari hai scritto un capolavoro. I direttori artistici oggi non ti si filano di pezza se non hai certi risultati”.

Giorgina e Pensa nel linguaggio dei segni

Nel corso della puntata di Da noi… a ruota libera, Moro ha incontrato Giorgina, una ragazza che ha interpretato Pensa nel linguaggio dei segni. La reazione: “Voglio farla venire a Roma, al mio concerto. Ci inventiamo una cosa da fare insieme”.

Fabrizio Moro a Canzonissima 2026: “Quando finisco di cantare ho paura di parlare”

“Ci stiamo divertendo tutti, sembra di essere tornati a scuola. Però, quando finisco di cantare, non riesco mai a essere lucido di fronte ai giudizi, ho paura di parlare. Vorrei andare dritto in camerino: in quei momenti sono in trance, è la parte del lavoro che odio di più”.

 

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