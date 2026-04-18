18 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
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18 Aprile 2026

Serale Amici 2026, quinta puntata: le sfide, il ballottaggio e l’eliminato del 18 aprile

Una sola eliminazione e nove cantanti e ballerini ancora in gara: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 18 aprile.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi a rischio eliminazione nella quinta puntata del Serale di Amici 2026
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La quinta puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda questa sera, sabato 18 aprile, in prima serata su Canale 5, ha emesso un altro importante verdetto (qui le nostre pagelle), dando vita a una serata carica di tensione che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una sola eliminazione, che arriva al giro di boa, con alcuni allievi che hanno già iniziato a prendere la rincorsa per la semifinale.

Ed ecco che, sotto lo sguardo attento dei giudici (Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio), i 10 allievi ancora in gara si sono sfidati nelle classiche manche a squadre e uno di loro, a fine serata, ha dovuto abbandonare definitivamente il programma.

AMICI 2026: GLI OSPITI DELLA QUINTA PUNTATA DEL SERALE

In occasione della quinta puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Vanessa Incontrada Luca Laurenti, che prenderanno parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show saliranno infatti anche Carlo Amleto, Biagio Antonacci, che presenterà il nuovo singolo You & Me, e Nicolò Filippucci, che si esibirà sulle note di Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della quinta puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire il nome dell’eliminato!

Continua

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