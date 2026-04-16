Testo e significato di Mai più, il brano di Disincanto, il terzo album di Madame uscito il 17 aprile per Sugar Music, destinato a far discutere in quanto un vero e proprio dissing a un manager e a un giornale di rap, entrambi identificati attraverso dettagli che lasciano poco spazio all’interpretazione.

Il brano è prodotto da Bias e scritto da Madame con Bias e Andrea Suriani.

Madame – Mai più : il significato del brano

Il brano si divide in due bersagli distinti. La prima strofa è rivolta a un manager: “Il primo manager che gareggia a Sanremo / Quando ci andavo io e mi lanciavano le pietre / Nemmeno un ‘Come stai?’, nemmeno un ‘Cosa succede?'”.

Madame lo accusa di essersi appropriato del lavoro altrui, di aver incassato il denaro senza stare al suo fianco nei momenti difficili, e di aver poi ostentato pubblicamente quel successo.

Ora, con il riferimento a qualcuno che ha partecipato a Sanremo come concorrente, dettaglio che restringe di molto il campo, in molti hanno a pensato a Shablo.

La cantautrice ha però dichiarato quanto segue in un incontro stampa:

“No, è molto più intricato di così e non mi riferisco in particolare a Shablo ma all’industria musicale in generale. Sono cose che capitano perché i metodi di lavoro non sono uguali e le persone hanno anche esigenze diverse. Era solo un espediente per parlare di cose molto più grandi: di ingiustizie, anche al di là della musica.“

La seconda strofa cambia bersaglio e si fa ancora più diretta: “All’unico giornale di tutto il rap italiano / Che si fa dare migliaia di euro per un articolo e mezzo / Per un commento sul pezzo perché il disco è osceno / Si fan pagare a ore come le puttane / Più le royalties per consigliare i film”. L’accusa è di pay-to-play: un giornale che vende copertura editoriale, che fa pagare le recensioni e prende royalties per le consulenze.

Un sistema che Madame descrive come una fabbrica – “pezzi fatti col nastro trasportatore” – in cui l’autenticità è merce di scambio.

Anche quindi, in fondo, basta girare la ruota e dire una consonante.

Il ritornello allarga la prospettiva: “Si salvi chi non ne può più bere / Che se non hai l’età non vanno giù bene certe sere”. Non è solo uno sfogo personale – è un avvertimento rivolto a chi è giovane e inesperto, a chi si fida delle persone sbagliate senza avere ancora gli strumenti per riconoscerle. “Forse è quell’abbraccio che ti sta strozzando”: l’immagine è precisa e violenta.

Madame non si assolve completamente: “Ho finto anch’io di cantare prima di farlo / Ho finto anch’io di essere qualcun altro”. Ma la differenza, dice, è che lei ne è uscita. “Grazie a Dio non sarò mai qualcun altro”: la chiusura è una dichiarazione d’identità, non di superiorità.

Il testo di Mai più

Dia-ah

Ho fatto un patto con il diablo, -ablo

E non l’ha rispettato, solo è lui il milionario

Per farmi fare il salto o stare sul piedistallo

Ha fatto fare a un altro e si è preso il denaro

E dopo l’ha flexato con la bio preimpostata

Fiero del suo lavoro bello l’hanno ripostato

È stato riportato da giornali e da radio

Te lo sei meritato, ma non ho meritato

Di avere al mio fianco un polipo polimorfico, poliedrico

Il primo manager che gareggia a Sanremo

Quando ci andavo io e mi lanciavano le pietre

Nemmeno un “Come stai?”, nemmeno un “Cosa succede?”

Ma perché punto il dito? Sono io che sono scema

Sono io credo a tutto quello che mi viene detto

Sono io che faccio hating, non prendetemi sul serio

Sono una malata psichiatrica senza un freno

Chi sa la verità non la dirà mai e vi spiego come

O trafuga con loro o non può pronunciarne il nome

Schiavi del denaro polarizzano il successo

Ma io non compro il pubblico, quindi mi tiro indietro

Tradite voi stessi oltre a quelli che avete accanto

Non so come vi vogliono e non voglio mai impararlo

Detto ciò mi diverte quello che stai diventando

Non mi stupirei se mi rispondessi cantando

Si salvi chi non ne può più bere (Più bere), più bere

Che se non hai l’età non vanno giù bene certe sere

In cui pensavi a tutto tranne che all’inganno

In cui pensavi tutto in fondo stesse andando

Salvati ora o non puoi più, bebe, più, bebe

Si salvi chi non ne può più bere (Più bere), più bere

Che se non hai l’età non vanno giù bene certe sere

Attento, se fa caldo forse stai bruciando

Forse è quell’abbraccio che ti sta strozzando

Non puoi caderci mai più, bebe, più, bebe

Me l’hanno anche proposto di far musica più semplice

Più stupida, più clickbait, che ampli un poco il pubblico

Qualcosa di più stupido, un testo meno subdolo

Meno cattivo, meno umile, meno scorbutico

Me l’ha proposto un suddito del proprio ego

Il grugno di chi sta qua dietro

All’unico giornale di tutto il rap italiano

Che si fa dare migliaia di euro per un articolo e mezzo

Per un commento sul pezzo perché il disco è osceno

Si fan pagare a ore come le puttane

Più le royalties per consigliare i film

I pezzi fatti col nastro trasportatore

La fabbrica dell’orrore, sperando che esca la hit

Non entra in casa mia chi dice le bugie

Fai guerra agli impostori e poi ci fotti alla fine

Ho sbagliato tutto a fare il festival, dicevi

Ma ti ci aggrappi coi denti, perché muove le classifiche

Mi chiudo in studio e guardo da lontano

Per me la finzione finisce dove c’è inganno

Ho finto anch’io di cantare prima di farlo

Ho finto anch’io di essere qualcun altro

Ma grazie a Dio non sarò mai qualcun altro

Grazie a Dio non sarò mai qualcun altro

Guarda dietro le quinte, con me non serve il sipario

Io rompo la quarta parete e ti cado in braccio

Si salvi chi non ne può più bere (Più bere), più bere

Che se non hai l’età non vanno giù bene certe sere

In cui pensavi a tutto tranne che all’inganno

In cui pensavi tutto in fondo stesse andando

Salvati ora o non puoi più, bebe, più, bebe

Si salvi chi non ne può più bere (Più bere), più bere

Che se non hai l’età non vanno giù bene certe sere

Attento, se fa caldo forse stai bruciando

Forse è quell’abbraccio che ti sta strozzando

Non puoi caderci mai più, bebe, più, bebe

Okay

Ehi, potrei farlo anche con le mani

Si salvi chi non ne può più, bebe, più, bebe

Che se non hai l’età non vanno giù bene certe sere

Attento, se fa caldo forse stai bruciando

Forse è quell’abbraccio che ti sta strozzando

Non puoi caderci mai più, bebe, più, bebe

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