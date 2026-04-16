16 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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16 Aprile 2026

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quinta puntata con Nicolò Filippucci e Biagio Antonacci

In giuria Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan torna alla guida di "Password".

Amici di Lorenza Ferraro
Serale Amici 2026 anticipazioni 18 aprile
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Il Serale di Amici 2026 giunge al giro di boa con una quinta puntata, in onda il 18 aprile, carica di tensione e una sola eliminazione che cambia nuovamente gli equilibri tra le squadre: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI 2026

Anche questa settimana Gigi D’Alessio, AmadeusElena D’Amario e Cristiano Malgioglio saranno chiamati ad esprimere il proprio parere sulle esibizioni dei cantanti e dei ballerini, mentre Alessandro Cattelan tornerà alla guida di Password.

Le squadre del serale di Amici 2026

Dopo l’eliminazione di Caterina della scorsa settimana, gli allievi ancora in gara sono 10, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

  • Team Zerbi-Celentano: Elena (cantante), Riccardo (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).
  • Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Alex (ballerino).
  • Team Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Kiara (ballerina), Alessio (ballerina).

Allievi quinta puntata Serale Amici 2026

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la quinta puntata del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 18 aprile è registrata).

Continua

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