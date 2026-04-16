Testo e significato di L’ammor, il nuovo singolo di Tony Pitony feat. Tommy Cash, uscito il 17 aprile per TOSK! Records. Il brano è scritto da Andrea Blanco, Simone De Simone e Tomas Tammemets e prodotto da Andrea Blanco. L’incontro tra il provocatore italiano e l’eccentrico rapper estone era stato anticipato a marzo 2026 da una serie di video virali che li ritraevano insieme a cantare Donne Ricche, scatenando settimane di curiosità e speculazioni sul web.
Tony Pitony feat. Tommy Cash – L’ammor: il significato del brano
Il titolo è già un programma: L’ammor è una storpiatura dialettale di “l’amore”, che mette in chiaro fin dal primo secondo il registro del pezzo. Non una canzone d’amore nel senso convenzionale, ma una riflessione sghemba e ironica sull’amore come concetto incomprensibile, che si cerca di spiegare senza riuscirci davvero.
Il brano alterna inglese e italiano in modo volutamente caotico, mescolando immagini surreali – il cotone, il diamante, la caramella, il parmigiano, la portabella – con una domanda che si ripete ossessivamente: “What is love, don’t ask and teach me how to love you”. Non è una risposta, è una resa. L’amore non si spiega, si subisce.
Tommy Cash porta la sua cifra stilistica riconoscibile: il nonsense costruito con precisione, le rime che suonano assurde ma hanno una logica interna. Tony Pitony ci aggiunge il suo italiano storpiato e teatrale, creando un duetto in cui nessuno dei due sembra davvero voler risolvere la domanda iniziale. Il ritornello – “Io non lo so, tu si però” – è la sintesi perfetta: nessuno sa cos’è l’amore, ma tutti fingono di sapere cosa prova l’altro.
Il marketing virale che ha preceduto l’uscita non è stato casuale: i video di marzo hanno costruito un’aspettativa precisa, quella di una collaborazione sopra le righe. L’ammor non tradisce quell’aspettativa.
Il testo di L’ammor
Il testo completo di “L’ammor” sarà disponibile in questa pagina a breve.
Ahi l’amore, Tommaso insegnami ad amar
l’amore, dimmi cos’è l’amore
no, io non lo so
What is love
(ti insegnerò)
Tommaso di
how to love you
e se non mi vuoi almeno lasciami però
lo sai che imparerò
l’ammor
Io non lo so, tu non lo sai
io si però
tu sì però
che cos’è l’amore
quando il sangue pompa nella minc*ia
la minc*ia
io non lo so, l’amore
tu si però, l’amore
che cos’è, l’amore
i explain what it is love
to you
you can buy with contanti
you can buy with diamanti
Tony it’s not caramella
with to find Donatella
i love Tarantella
parmigiano e moradella
con la luna e poi la stella
tu sei sempre la più bella
no
Io, io non lo so
tu si però
io si però
dimmi cos’è l’amore
no
io non lo so
tu si però
io si però
sono un bugiardo
dimmi cos’è l’amore
io non lo so
tu non lo sai
tu si però
io si però
che cos’è l’amore
l’amore
la minch*ia
io non lo so
l’amore
tu si però
l’amore
che cos’è
l’amore