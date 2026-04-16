Testo e significato di L’ammor, il nuovo singolo di Tony Pitony feat. Tommy Cash, uscito il 17 aprile per TOSK! Records. Il brano è scritto da Andrea Blanco, Simone De Simone e Tomas Tammemets e prodotto da Andrea Blanco. L’incontro tra il provocatore italiano e l’eccentrico rapper estone era stato anticipato a marzo 2026 da una serie di video virali che li ritraevano insieme a cantare Donne Ricche, scatenando settimane di curiosità e speculazioni sul web.

Tony Pitony feat. Tommy Cash – L’ammor : il significato del brano

Il titolo è già un programma: L’ammor è una storpiatura dialettale di “l’amore”, che mette in chiaro fin dal primo secondo il registro del pezzo. Non una canzone d’amore nel senso convenzionale, ma una riflessione sghemba e ironica sull’amore come concetto incomprensibile, che si cerca di spiegare senza riuscirci davvero.

Il brano alterna inglese e italiano in modo volutamente caotico, mescolando immagini surreali – il cotone, il diamante, la caramella, il parmigiano, la portabella – con una domanda che si ripete ossessivamente: “What is love, don’t ask and teach me how to love you”. Non è una risposta, è una resa. L’amore non si spiega, si subisce.

Tommy Cash porta la sua cifra stilistica riconoscibile: il nonsense costruito con precisione, le rime che suonano assurde ma hanno una logica interna. Tony Pitony ci aggiunge il suo italiano storpiato e teatrale, creando un duetto in cui nessuno dei due sembra davvero voler risolvere la domanda iniziale. Il ritornello – “Io non lo so, tu si però” – è la sintesi perfetta: nessuno sa cos’è l’amore, ma tutti fingono di sapere cosa prova l’altro.

Il marketing virale che ha preceduto l’uscita non è stato casuale: i video di marzo hanno costruito un’aspettativa precisa, quella di una collaborazione sopra le righe. L’ammor non tradisce quell’aspettativa.

Il testo di L’ammor

Il testo completo di “L’ammor” sarà disponibile in questa pagina a breve.

Ahi l’amore, Tommaso insegnami ad amar

l’amore, dimmi cos’è l’amore

no, io non lo so

What is love

(ti insegnerò)

Tommaso di

how to love you

e se non mi vuoi almeno lasciami però

lo sai che imparerò

l’ammor

Io non lo so, tu non lo sai

io si però

tu sì però

che cos’è l’amore

quando il sangue pompa nella minc*ia

la minc*ia

io non lo so, l’amore

tu si però, l’amore

che cos’è, l’amore

i explain what it is love

to you

you can buy with contanti

you can buy with diamanti

Tony it’s not caramella

with to find Donatella

i love Tarantella

parmigiano e moradella

con la luna e poi la stella

tu sei sempre la più bella

no

Io, io non lo so

tu si però

io si però

dimmi cos’è l’amore

no

io non lo so

tu si però

io si però

sono un bugiardo

dimmi cos’è l’amore

io non lo so

tu non lo sai

tu si però

io si però

che cos’è l’amore

l’amore

la minch*ia

io non lo so

l’amore

tu si però

l’amore

che cos’è

l’amore