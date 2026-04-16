Chi sostituisce Lauro ad X Factor 2026?

È questa la domanda che sta guidando il totonomi sulla nuova giuria. Perché più che capire chi entrerà, oggi il punto è capire chi può reggere quello spazio. Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello di Tananai ma la questione va oltre il singolo nome: come si sostituisce davvero una figura come Lauro che era diventata un personaggio?

X Factor 2026: il vuoto lasciato da Lauro

L’uscita di Lauro non è una semplice rotazione di cast. Era uno di quei giudici che, nel bene o nel male, occupava uno spazio preciso: riconoscibile, divisivo, mai neutro.

Ed è proprio questo il punto. Sostituirlo non significa trovare un artista dello stesso livello, ma qualcuno che sappia generare una funzione dentro il programma.

Perché X Factor non è solo musica. È dinamica televisiva. E ogni giudice deve avere un ruolo chiaro: chi analizza, chi accompagna, chi rompe, chi sposta gli equilibri.

Quando questi ruoli saltano, il programma si appiattisce. Ed è quello che, a tratti, è già successo nelle ultime edizioni prima del rinnovo completo della giuria (da due anni).

Tananai giudice? Una scelta coerente ma non sufficiente

In questo scenario, il nome di Tananai è quello che torna di più e spunta anche tra le indiscrezioni di Parpiglia. E non a caso.

Il suo percorso, fatto anche di esposizione, inciampi e crescita pubblica, lo rende vicino a chi sale su quel palco. Non è una figura distante, non è costruita, non arriva con un’autorità già imposta.

Potrebbe portare empatia, capacità di leggere i percorsi e uno sguardo contemporaneo sulla scrittura pop.

Ma qui serve essere onesti: basta questo per sostituire Lauro?

Un giudice deve anche saper prendere posizione, esporsi, creare attrito. E questo è il punto ancora aperto.

Serena Brancale: da quel “no” a possibile nome per la giuria

Tra i nomi che iniziano a circolare, quello di Serena Brancale si lega anche a una storia che torna a galla proprio in questi giorni. Intervistata da Il Messaggero, l’artista ha ricordato il suo provino a X Factor nel 2009, quando fu scartata prima dei live.

A colpirla, in particolare, fu il giudizio di Simona Ventura, che la ritenne poco credibile, anche per come si presentava sul palco. Un episodio che, a distanza di anni, assume un peso diverso, soprattutto se si pensa al percorso costruito da Brancale nel frattempo.

Ed è proprio qui che la sua eventuale presenza in giuria cambia significato. Non sarebbe solo un nuovo ingresso, ma un ritorno in un ruolo completamente diverso: non più concorrente, ma figura chiamata a valutare altri artisti.

Resta però una questione aperta: un profilo così, legato più alla musica che alla dinamica televisiva, riuscirebbe a trovare spazio in un tavolo che ha bisogno anche di tensione, posizione e confronto?

I nomi che tornano: funzionano davvero?

Accanto a Tananai, in rete circola il nome di Malika Ayane, Levante, Arisa.

Ma qui il tema non è il valore artistico. È un altro: che impatto hanno avuto in giuria?

Se si guardano le edizioni passate, nessuna di loro, a parte Arisa, ha davvero inciso nelle dinamiche del programma. Non hanno creato tensione, non hanno spostato il racconto.

E allora la domanda è inevitabile: ha senso tornare su profili che non hanno funzionato fino in fondo? Forse questi nomi girano solo per creare un po’ di contenuti sulla vicenda.

Tra i nomi che circolano, ce n’è uno che torna spesso in varie funzioni ma senza mai diventare davvero reale: Elisa.

Negli ultimi mesi è stata indicata da molti anche come possibile direttrice artistica di Sanremo, segno di una credibilità che va oltre la dimensione del palco.

Proprio per questo, vederla all’interno di un talent potrebbe aprire un discorso interessante. Non tanto per il ruolo televisivo in sé, quanto per il tipo di sguardo che potrebbe portare.

Elisa ha una competenza riconosciuta, una visione musicale ampia e una capacità di lavorare sugli artisti che nel contesto di X Factor potrebbe trovare uno spazio diverso rispetto al passato.

Resta però la domanda di fondo: una figura così strutturata riesce a entrare davvero nelle dinamiche di un programma che vive anche di tensione e scontro?

Asia Argento: un ritorno che avrebbe senso

Tra le ipotesi possibili ma frutto della mia personalissima visione: Asia Argento.

Il suo percorso a X Factor si è interrotto prima dei live. E questo cambia completamente la lettura.

Non sarebbe un ritorno nostalgico. È una figura che non ha mai avuto davvero la possibilità di giocarsi il ruolo fino in fondo.

E proprio per questo potrebbe essere una scelta più coerente di quanto sembri: non un “ritorno”, ma una storia rimasta aperta.

I ritorni che funzionerebbero davvero: Mika ed Elio

Se invece si guarda a chi ha già dimostrato di funzionare, due nomi restano solidi: Mika e Elio.

Due profili diversi ma con una cosa in comune: la capacità di essere incisivi. Non solo competenti, ma presenti. Non solo empatici, ma anche netti quando serve. Ed è proprio questo che oggi sembra mancare: giudizi che lasciano un segno.

Il livello nascosto: cosa cambia senza Lauro

C’è poi un piano meno visibile, ma reale. Senza Achille Lauro, la giuria perde anche un certo tipo di connessione con l’orbita Warner.

Il nome del nuovo giudice potrebbe arrivare anche dal roster Warner Music, etichetta legata al talent che, con l’uscita di Achille Lauro, resta senza una presenza diretta al tavolo. In quest’ottica, prende più senso anche un nome come quello di Serena Brancale.

Ad ogni modo il succo del discorso è capire che ruolo si vuole rimettere in quel posto.

Un profilo empatico? Un giudice divisivo? Una figura tecnica? Un personaggio televisivo forte? Perché senza una funzione chiara, anche il nome più giusto rischia di non funzionare.

E forse è proprio da qui che dovrebbe partire davvero la nuova giuria di X Factor 2026.