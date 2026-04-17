17 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
17 Aprile 2026

Eddie Brock, tour estivo annullato: cancellate tutte le date da giugno ad agosto

Dopo l’annuncio di marzo e le prime date live, cancellato l’intero calendario estivo senza spiegazioni ufficiali

Tour di Oriana Meo
Eddie Brock tour 2026 annullato perché date estive cancellate
Condividi su:

Eddie Brock ha annullato tutte le date estive del suo AMARSI TOUR 2026. L’informazione arriva dalle pagine ufficiali di TicketOne, dove gli otto appuntamenti previsti tra giugno e agosto risultano cancellati. Al momento non è stato chiarito il perché della decisione.

Saltano quindi le tappe di Firenze, Brescia, Caserta, Gallipoli, Ancona, Pescara, Bagheria e Cattolica. Per chi ha acquistato i biglietti sono previste le procedure di rimborso attraverso i circuiti ufficiali di vendita. Resta però senza risposta il motivo dello stop.

Eddie Brock, un tour annunciato a marzo dopo Sanremo

L’AMARSI TOUR 2026 era stato annunciato il 23 marzo, a poche settimane dalla partecipazione di Eddie Brock al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi.

Il tour era partito regolarmente dai club, con le prime date a Milano (26 marzo), Roma, Napoli e Catania. Una prima fase indoor che anticipava il calendario estivo nei festival e nelle arene all’aperto.

Le date estive cancellate

Questi gli appuntamenti annullati comunicati attraverso TicketOne:

  • 25 giugno – Firenze – Anfiteatro delle Cascine
  • 5 luglio – Brescia – Arena Campo Marte
  • 7 luglio – Caserta – Belvedere di San Leucio
  • 30 luglio – Gallipoli – Parco Gondar (Oversound Music Festival)
  • 2 agosto – Ancona – Piazza Cavour
  • 4 agosto – Pescara – Porto Turistico
  • 18 agosto – Bagheria – Piccolo Parco Urbano
  • 22 agosto – Cattolica – Arena della Regina

Il percorso recente dopo Avvoltoi

L’artista romano, classe 1997, aveva pubblicato a inizio marzo Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), progetto legato anche all’esperienza sanremese. Il tour rappresentava il primo giro di concerti strutturato dopo l’uscita del disco.

Al momento non sono state comunicate le motivazioni dell’annullamento delle date estive.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

 

All Music Italia

Articoli più letti

Serale Amici 2026 anticipazioni 18 aprile 1

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quinta puntata con Nicolò Filippucci e Biagio Antonacci
Litfiba, Emma Nolde e La Niña, i primi artisti annunciati per il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma 2

Concerto Primo Maggio 2026: Ditonellapiaga, Eddie Brock e Sayf nel cast del Concertone di Roma
Serena Brancale, Delia e Levante sorridono in mezzo alla folla durante il lancio di Al mio paese 3

"Al mio paese" di Serena Brancale: perché non ha senso chiedere alla musica di raccontare tutto il Sud
Fulminacci tour 2026 date e scaletta concerto 4

Fulminacci, tour 2026: Palazzacci e concerti estivi, calendario completo e scaletta
Dettaglio della copertina di Comuni Immortali di Achille Lauro 5

Achille Lauro: i mortali diventano "Comuni Immortali" con tre inediti: il significato dei nuovi brani
Arisa, Foto Mosse, tracklist completa album 2026 6

Arisa, "Foto Mosse": tracklist, autori e analisi dei 14 brani dell'album
Litfiba 17 Re testo e significato cover singolo 7

Litfiba, dopo 40 anni esce il nuovo singolo 17 Re: il brano mai pubblicato
Biagio Antonacci, nuovo singolo You & Me, aprile 2026 8

Biagio Antonacci, "You & Me": cercare spazio per amarsi mentre la vita scorre
chi sostituisce Lauro X Factor 2026 giudici 9

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026?
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 10

Max Pezzali debutta in Europa: la scaletta del concerto di Londra

Cerca su A.M.I.