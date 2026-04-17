Eddie Brock ha annullato tutte le date estive del suo AMARSI TOUR 2026. L’informazione arriva dalle pagine ufficiali di TicketOne, dove gli otto appuntamenti previsti tra giugno e agosto risultano cancellati. Al momento non è stato chiarito il perché della decisione.

Saltano quindi le tappe di Firenze, Brescia, Caserta, Gallipoli, Ancona, Pescara, Bagheria e Cattolica. Per chi ha acquistato i biglietti sono previste le procedure di rimborso attraverso i circuiti ufficiali di vendita. Resta però senza risposta il motivo dello stop.

Eddie Brock, un tour annunciato a marzo dopo Sanremo

L’AMARSI TOUR 2026 era stato annunciato il 23 marzo, a poche settimane dalla partecipazione di Eddie Brock al Festival di Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi.

Il tour era partito regolarmente dai club, con le prime date a Milano (26 marzo), Roma, Napoli e Catania. Una prima fase indoor che anticipava il calendario estivo nei festival e nelle arene all’aperto.

Le date estive cancellate

Questi gli appuntamenti annullati comunicati attraverso TicketOne:

25 giugno – Firenze – Anfiteatro delle Cascine

5 luglio – Brescia – Arena Campo Marte

7 luglio – Caserta – Belvedere di San Leucio

30 luglio – Gallipoli – Parco Gondar (Oversound Music Festival)

2 agosto – Ancona – Piazza Cavour

4 agosto – Pescara – Porto Turistico

18 agosto – Bagheria – Piccolo Parco Urbano

22 agosto – Cattolica – Arena della Regina

Il percorso recente dopo Avvoltoi

L’artista romano, classe 1997, aveva pubblicato a inizio marzo Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), progetto legato anche all’esperienza sanremese. Il tour rappresentava il primo giro di concerti strutturato dopo l’uscita del disco.

Al momento non sono state comunicate le motivazioni dell’annullamento delle date estive.